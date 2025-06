Nintendo Switch 2 pulverizó el récord de ventas histórico de la compañía

La Nintendo Switch 2 no solo llegó, arrasó. En apenas cuatro días desde su lanzamiento, Nintendo vendió más de 3.5 millones de unidades de su nueva consola híbrida, lo que la convierte oficialmente en el dispositivo de venta más rápida de la compañía.

Sí, más rápido que la Wii, la DS o incluso la original Switch de 2017.

Switch 2: el debut más explosivo en la historia de Nintendo

Desde su sede en Kioto, Nintendo confirmó lo que muchos esperaban: la consola tenía todo para romper récords. Y lo hizo desde el primer encendido.

Tal como señaló Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, los fans están “mostrando su entusiasmo por Nintendo Switch 2 como una forma renovada de jugar tanto en casa como en movimiento”. Parece que esa fórmula sigue más viva que nunca.

Más pantalla, más potencia… y más ventas por delante

El nuevo modelo no es una revolución, pero sí una actualización poderosa. Pantalla más grande, mejores gráficos y un catálogo inicial que incluye pesos pesados como Mario Kart World son ingredientes más que suficientes para encender la emoción gamer.

Nintendo espera vender 15 millones de unidades más antes de que termine su actual año fiscal en marzo. Si lo logra, no solo confirmará que la Switch 2 está a la altura de las expectativas, sino que podría superar incluso la marca total de 152 millones de consolas vendidas de la primera generación.

Una meta ambiciosa, pero claramente alcanzable si el ritmo de ventas se mantiene.

El impacto de los clásicos y “nuevos clásicos”

El éxito también se apoya en el fenómeno de títulos clásicos que no pasan de moda. The Legend of Zelda sigue siendo un estandarte, y Animal Crossing: New Horizons —lanzado en plena pandemia— demostró que hay un enorme público que busca experiencias acogedoras y relajadas.

Ahora, con un hardware más potente, Nintendo tiene el camino libre para seguir liderando en su propio estilo.