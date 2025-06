Ya hay novedades de la segunda parte de Five Nights at Freddy’s

Una escena de la película "Five Nights at Freddy's". Foto proveida por Universal Pictures. (Universal Pictures via AP)

Después del éxito taquillero que fue Five Nights at Freddy’s en 2023, era cuestión de tiempo antes de que Blumhouse y Universal dijeran: “vamos por más jumpscares”. La secuela, Five Nights at Freddy’s 2, ya está en camino y aunque su estreno todavía está a medio año, las primeras pistas ya están aquí para hacernos sudar frío.

¿Quién es Faztalker y por qué nos está acechando?

En redes sociales, la cuenta oficial de FNAF soltó un teaser bastante inquietante. Una imagen en primer plano de un nuevo personaje llamado Faztalker viene acompañada de una pregunta muy simple, pero espeluznante: “¿Estás ahí?”.

¿Quién lo pregunta? ¿Por qué? ¿Cómo apagamos esto sin tirar el celular por la ventana? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que Faztalker no aparece en ningún juego anterior, así que los fans ya están teorizando como locos.

El elenco regresa, pero esta vez... con más terror

Emma Tammi vuelve como directora, y el mismísimo Scott Cawthon, creador de la saga, está detrás del guion. ¿Y el reparto? ¡Todo el equipo está de vuelta!

Josh Hutcherson será nuevamente Mike Schmidt

Piper Rubio regresa como Abby , su hermana

, su hermana Matthew Lillard como el inquietante William Afton

Elizabeth Lail como la agente Vanessa Shelly

Josh Hutcherson ya adelantó que esta segunda parte será mucho más oscura y aterradora. Así que si la primera ya te hizo revisar el armario antes de dormir, ve preparándote para lo que viene. Five Nights at Freddy’s 2 llega a los cines el 5 de diciembre.

FNAF también invade los parques temáticos

¿Pensabas que eso era todo? Nope. Five Nights at Freddy’s también dirá presente en los parques de Universal Studios Hollywood y Orlando como parte de las Halloween Horror Nights 2025. Asíque prepárate para caminar entre animatrónicos que no están de humor para selfies.

Además, el próximo juego de la saga, Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, se lanza este 13 de junio para PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5.