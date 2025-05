¿Qué significa que Solo Leveling sea el anime del año en los Crunchyroll Awards?

Pocos animes han logrado el fenómeno global que alcanzó Solo Leveling, y ahora puede presumir de tener otro título en su lista: el de Anime del Año en los prestigiosos Crunchyroll Anime Awards.

PUBLICIDAD

Frente a una competencia de peso pesado como Dandadan, Delicious in Dungeon, Frieren: Beyond Journey’s End, Kaiju No. 8 y The Apothecary Diaries, el triunfo de Solo Leveling no solo es merecido, sino también monumental.

Te puede interesar: [Japoneses están entrando en pánico: Creen que hay un manga que predice el futuro]

La noche dorada de Solo Leveling

Crunchyroll confirmó que la serie no se conformó con un solo premio. Solo Leveling se llevó un total de nueve galardones, incluyendo Mejor Serie Nueva, Mejor Anime de Acción, Mejor Personaje Principal, Mejor Banda Sonora, Mejor Final y varios premios a las actuaciones de voz del protagonista, Sung Jinwoo.

Es, sin duda, una de las noches más memorables para A-1 Pictures, el estudio detrás de la animación.

¿Quiénes más brillaron?

Aunque Solo Leveling dominó la premiación, otras series no se fueron con las manos vacías. Frieren: Beyond Journey’s End logró sumar cuatro premios y Dandadan se llevó tres, lo cual no es poca cosa considerando la enorme popularidad y calidad de sus producciones.

Sin embargo, ninguna se acercó al impacto arrasador de Solo Leveling, que ganó prácticamente todo lo que tenía al alcance.

PUBLICIDAD

Hay que recordar que los premios consideran cualquier anime lanzado entre las temporadas de invierno y otoño de 2024, por eso Frieren y Spy x Family (temporada 2) entraron en la contienda, aunque se estrenaron en 2023.

Con esta lógica, no sería extraño que la temporada 2 de Solo Leveling repita el éxito en la próxima edición.

¿Por qué Solo Leveling se llevó el máximo galardón?

Más allá de la popularidad, Solo Leveling ha sido un fenómeno sin precedentes. El anime batió récords en Crunchyroll, incluyendo el del episodio con más likes, y su comunidad ha seguido creciendo a medida que avanza la historia.

La mezcla de animación impecable, una banda sonora épica y una trama cargada de acción y desarrollo personal lo convirtieron en una fantasía irresistible.

Te puede interesar: [Este es el primer anime ganador en los Crunchyroll Anime Awards 2025 y está completamente merecido]

La historia de un cazador sin habilidades que se convierte en el ser más poderoso del mundo es un clásico moderno del género, y el trabajo de A-1 Pictures ha elevado aún más la historia.

En resumen, Solo Leveling no solo ha sido popular; ha sido inevitable, y su premio al Anime del Año no es solo justo… es inevitable.