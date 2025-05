Los anime “casi, casi”: Títulos que pudieron ser obras maestras, pero algo lo impidió

La discusión explotó en Reddit con una pregunta simple, pero llena de nostalgia y frustración: “¿Qué anime pudo haber sido una obra maestra, pero fue arruinado por algo?”. Las respuestas no se hicieron esperar. Cientos de fans se sumaron, todos con esa espinita clavada por una serie que los enamoró... hasta que los decepcionó.

Lo interesante es que la conversación no se sintió como un mar de hate gratuito. Al contrario: fue una especie de terapia colectiva.

Fans desahogándose como si hablaran con amigos que entienden ese dolor de ver cómo una serie con todo para brillar termina cayendo por malas decisiones, prisas de producción o, directamente, falta de rumbo.

¿Qué les pasó? Los casos más dolorosos

Wonder Egg Priority se llevó el “premio al duelo emocional”: una serie que arrancó con todo y terminó dejando a la audiencia en negación, rabia y resignación.

Tokyo Ghoul, Guilty Crown, Darling in the Franxx, The Promised Neverland, Food Wars, Charlotte, Dimension W y Seven Deadly Sins aparecieron una y otra vez. Algunas por adaptaciones confusas, otras por finales mal ejecutados, y otras por cambios tan radicales que uno no sabía si seguía viendo el mismo anime.

Y no faltaron las menciones a series con buen material de base que simplemente no recibieron la nueva temporada que merecían: No Game No Life, 86, Hai to Gensou no Grimgar, Vivy, entre muchas otras.

Producción, guión… ¿o simple mala suerte?

Entre los comentarios, se repite una idea clave: muchas de estas series tenían todo para ser grandes. Buenas ideas, mundos interesantes, personajes entrañables. Pero bastó un tropiezo —una escena mal hecha, un ritmo desbalanceado, una decisión editorial extraña— para que ese potencial se diluyera.

Algunos usuarios incluso señalaron lo injusto que es que un par de malas decisiones pesen más que todos los buenos momentos de una serie. Pero así funciona el recuerdo: nos quedamos con el sabor final, no con los primeros bocados.

La línea entre lo bueno y lo inolvidable es muy delgada

Este tipo de debates deja claro algo: el fandom sigue tan apasionado como siempre. Y aunque el anime esté más accesible que nunca, el anhelo por encontrar “la próxima obra maestra” sigue tan vivo como cuando mirábamos series en discos quemados o fansubs pixelados.

Quizá por eso nos duelen tanto estos casos: porque vimos algo especial en ellos. Algo que, con un poco más de tiempo, cuidado o respeto por el guión, pudo haber quedado para la historia.