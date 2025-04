Dragon Ball Super: Toyotaro advierte que Goku estará en serios problemas con el próximo villano del manga

La fecha de reanudación del manga de Dragon Ball Super sigue siendo una incertidumbre. Sin embargo, todo pareciera indicar que las aventuras de la máxima obra de Akira Toriyama, ahora en manos de Toyotaro, tienen definido a su próximo villano.

PUBLICIDAD

Lee más sobre Dragon Ball: [¿Cuáles son las técnicas más poderosas de Roshi? Toyotaro enciente del debate con este brutal diseño de Dragon Ball]

Así lo hizo saber el mismo Toyotaro, de manera indirecta, en las entrevistas que ofreció tras el lanzamiento del tomo 24 de Dragon Ball Super.

El villano en cuestión es Black Freezer y la explicación de por qué eso representa un problema sin igual, está en la portada de ese Dragon Ball Super Vol.24. Recordemos que la tapa del tomo tiene a Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, y Broly.

Cada uno tiene su máxima transformación alcanzada en las aventuras más recientes, que son el Ultra Instinto, Ultra Ego, Modo Bestia, Orange y Super Saiyajin controlado, respectivamente.

Portada Dragon Ball Super Tomo 24

Toyotaro dijo que los cinco guerreros están igualados en niveles de poder, que ninguno le saca ventaja significativa al otro. Sin embargo, quien sí está por encima de todos es Black Freezer.

“Nunca he trabajado tan duro en una portada, no creo que pueda volver a dedicar tanto tiempo a otra. Además, en la contraportada está Black Freezer, cuya diferencia de poder es una preocupación ahora mismo. Por cierto, ya he dibujado lo que viene después de esto, así que haré lo mejor que pueda para mostrárselo a todos pronto“, dijo Toyotaro, en una entrevista exclusiva para el sitio oficial de Dragon Ball.

PUBLICIDAD

El regreso del manga de Dragon Ball Super

No hay fecha anunciada todavía. En FayerWayer nos tomamos la tarea, todos los días, de revisar en el sitio de Manga Plus, y siempre nos encontramos con el mensaje de que está “actualmente suspendido” y que debemos “esperar la reanudación”.

Black Freezer. Foto Manga Plus.

Lo último que vimos fueron los arcos de Granolah, que finalizó con la sorpresiva aparición de Black Freezer en apenas un par de viñetas, y el desarrollo de la saga de Super HERO, con Gohan como gran protagonista.