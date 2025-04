El valioso secreto que Toyotaro reveló de Akira Toriyama, en el volumen 24 de Dragon Ball Super

El arco más reciente de Dragon Ball Super desarrolló una historia que ya habíamos visto en el cine, la de Super Hero. Toyotaro y Akira Toriyama hicieron canon las transformaciones de Piccolo y Gohan, y además le dieron una importante participación a Goten y a Trunks, aunque no era lo que muchos esperaban.

El volumen o tomo 24 de Dragon Ball Super se encargó de contar algunos detalles que no se conocían de este arco. En su relato, y en sus ilustraciones, Toyotaro reveló un secreto de Akira Toriyama, que es valioso para el futuro de la serie y de la franquicia en general.

De acuerdo con lo que informa el especialista DBSuperHDMX, una de las páginas del tomo 24 de Dragon Ball Super tienen un relato, en el que Toyotaro cuenta que la subtrama del arco de Super HERO (en la que Goten y Trunks comienzan a ser saiyamanes) fue realizada por él mismo, con la autorización del sensei.

Imagen: Jump | Toyotaro revela la historia completa detrás de los trajes justicieros de Goten y Trunks en el nuevo arco de Dragon Ball Super: Super Hero.

Según lo que cuenta, la idea de Toriyama era contar una historia de superhéroes (en el arco Super HERO) que sirviera como especie de previa a las verdaderas aventuras enfocadas en Cell Max y el renacimiento de la Patrulla Roja.

A Akira Toriyama le gustó, pero dejó en manos de Toyotaro si metía o no esta parte. Al final eso no salió, pero con la muerte del sensei, el ilustrador revivió estas viñetas y las hizo episodio, en el número 105 de la serie.

El mensaje de Toyotaro, con las palabras de Akira Toriyama

La historia del origen de “Saiyaman X” que pude incluir al final de este volumen es una adaptación a manga con detalles adicionales, basada en un texto escrito por el maestro Toriyama.

Mientras trabajaba en “Saiyaman X” como precuela del arco de los superhéroes, el maestro compartió una historia con la nota: “Depende de ti si esto se usa en la historia principal o no”. Pensé que sería un desperdicio omitirla, así que quise adaptarla a manga. Sin embargo, como la precuela del arco de los superhéroes estaba limitada a tres capítulos (capítulos 88-90), no tuve más remedio que abandonar la idea. En su lugar, se me permitió dibujar tres capítulos que abarcan los eventos posteriores al nacimiento de Saiyaman X.

Sin embargo, al llegar al final del arco de los superhéroes, esta era una historia que simplemente no podía dejar sin contar. Tuve la suerte de que me concedieran mi petición, lo que me permitió presentarla como un one-shot. Gracias por leer. ¡Con esto, el arco de superhéroes está oficialmente completo!

Dice parte del relato de Toyotaro en las viñetas del vol.24 de Dragon Ball Super.