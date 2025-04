¿Creían que Attack On Titan se había acabado? Pues aún hay mucha tela que cortar, según su productor

Después de una década llena de drama, batallas gigantes y emociones intensas, Attack on Titan llegó a su final en 2023. Todos lloramos, aplaudimos y nos resignamos... hasta ahora. Resulta que no todo estaba dicho.

En una entrevista reciente, Tetsuya Kinoshita, productor de la serie, dejó caer una bomba: el universo de Attack on Titan va a seguir creciendo. No con una continuación directa, pero sí con películas, conciertos, videojuegos y más cosas que todavía no nos imaginamos.

Así que si pensabas guardar tu capa de explorador, quizá te estés adelantando.

Del anime a una franquicia a lo grande

Kinoshita explicó que uno de los planes es seguir lanzando películas como Last Attack. No se trata de repetir lo que ya vimos, sino de explorar personajes secundarios, nuevas historias y quizá versiones alternativas del universo original.

Y si pensabas que los conciertos orquestales eran solo un experimento raro, piénsalo de nuevo. Van a seguir. La música de Attack on Titan siempre fue épica, y verla en vivo con imágenes de fondo es una experiencia que muchos fans quieren repetir.

El objetivo, según el productor, es seguir conectando emocionalmente con el público. Y hay que decirlo: lo están logrando.

Videojuegos, colaboraciones y... ¿moda?

Sí, también vienen videojuegos. Colaboraciones como la que ya vimos en Fortnite podrían repetirse en otros títulos, o incluso dar lugar a nuevos juegos con misiones originales, personajes jugables y aventuras inéditas.

Y si eso no es suficiente, también se mencionaron alianzas con marcas, artistas y quién sabe qué más. Attack on Titan ya no es solo un anime, es una marca global lista para expandirse por todos lados.

¿Volveremos a tener otro anime?

La serie original terminó, sí. Pero eso no significa que sea el último anime de este universo. Kinoshita no descartó nada, y los fans ya están teorizando sobre spin-offs, precuelas o historias paralelas. Hay muchos personajes que todavía tienen historias por contar, y el material de fondo da para más de una serie nueva.

Con el éxito que tuvo y las ganas que tiene el público, no sería raro que un día anuncien algo nuevo. Así que, si algo hemos aprendido, es que con Attack on Titan, nunca se puede dar nada por cerrado del todo.

El legado sigue... y se pone interesante

Attack on Titan fue una de las series más impactantes del anime moderno, y por lo visto, quieren que siga siendo relevante por mucho tiempo más. El equipo detrás de la franquicia sabe lo importante que es para los fans y parece estar cuidando cada paso para no arruinar lo que ya construyeron.

¿Da un poco de miedo? Claro. ¿También emociona? Definitivamente. Porque aunque la historia de Eren haya terminado, el universo que lo rodea está lejos de apagarse.