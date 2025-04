No basta con la enorme cantidad actual: Quieren duplicar la producción de anime

Hoy vivimos una auténtica era dorada del anime. Nunca se han producido tantas series, ni han existido tantas plataformas luchando por transmitirlas. Y sin embargo, para TOHO, una de las productoras más grandes de Japón, esto no es suficiente.

Su nuevo plan estratégico apunta a algo ambicioso: duplicar la cantidad de anime que producen, expandir su equipo, abrir nuevos negocios, y literalmente, conquistar el mundo (del entretenimiento, claro).

En su Plan de Mediano Plazo hacia 2028, TOHO se fue con todo. Entre los objetivos más llamativos está pasar de 14 a 30 temporadas de anime al año para 2032. Una auténtica locura. Para lograrlo, también planean duplicar el equipo de TOHO animation, de 60 a 120 personas, y triplicar las ganancias de su negocio de anime e IPs.

Detrás del boom: talento, estudios y calidad

No se trata solo de hacer más por hacer. TOHO quiere reforzar sus estructuras internas, atraer nuevo talento, y mejorar sus estudios de animación. La apuesta es clara: crear historias de calidad que puedan viajar por el mundo y posicionar a sus franquicias como referentes globales.

Todo esto con una meta económica ambiciosa: que su división de anime e IPs genere 200% más ganancias que en 2025, impulsada por la internacionalización y, especialmente, por el negocio de los videojuegos.

Expansión global y experiencias inmersivas

Y sí, la expansión también será física. TOHO planea abrir más oficinas fuera de Japón, mejorar el licenciamiento regional, y fortalecer su plataforma de e-commerce.

Pero lo más curioso (y genial) es su idea de abrir cafés temáticos inspirados en sus animes más populares. ¿Un latte con estampado de “Jujutsu Kaisen”? ¿Un pastelito de “Spy x Family”? Suena como algo que todos vamos a querer probar.

También están desarrollando videojuegos basados en sus franquicias más exitosas, como “Godzilla”, “Haikyu!!”, “My Hero Academia”, “Dr. STONE”, “Kaiju No. 8”, “Sousou no Frieren”, entre otras.

El anime como pilar estratégico (ya no solo entretenimiento)

A partir del año fiscal 2026, TOHO tomará una decisión clave: el anime dejará de estar bajo el ala del cine y se convertirá en una división independiente, con sus propias metas y dirección.

Esto no es nuevo: ya venían preparando el terreno con adquisiciones estratégicas como Science SARU, TIA Inc. (ahora TOHO animation STUDIO Inc.), la distribuidora GKIDS y participaciones en CoMix Wave Films, Bandai Namco Holdings y Orange. TOHO no solo quiere contar historias; quiere controlar cada parte del proceso.

El futuro ya está en producción

Para el año fiscal que termina en febrero de 2026, TOHO espera superar los 40.000 millones de yenes en ganancias solo con títulos como: “Doraemon the Movie”, “Detective Conan”, “Demon Slayer: Infinity Castle”, “Chainsaw Man”, “Jujutsu Kaisen”, “Lupin III”, y muchos más.

En 2025 ya habían superado los 55 mil millones de yenes (~388 millones de dólares) solo con anime. Y aunque esto redujo las ganancias en cine (porque nada pudo competir con semejantes bestsellers), quedó claro qué es lo que genera el verdadero dinero: el anime y su merchandising.

Las ventas de figuras, ropa y productos de franquicias como “Haikyu!!” y “Jujutsu Kaisen” se dispararon.

TOHO no viene a jugar

Con nuevos títulos ya en camino —como “Dr. STONE: Science Future”, “My Hero Academia: Vigilantes”, “Spy x Family Temporada 3” y “Kaiju No. 8”— TOHO está más que lista para dominar el futuro del anime.

Van a producir más, invertir más, lanzar más juegos, abrir más espacios físicos y llegar a más mercados. Lo tienen clarísimo: el anime es su gran apuesta global.