¿Podría el anime dejar de ser japonés? Los temores frente al avance chino y coreano en la industria

Durante décadas, decir anime era decir Japón. Nadie lo dudaba. Desde Sailor Moon hasta Attack on Titan, pasando por Ghibli, Naruto y todo lo que haya salido de una Jump, la animación japonesa era el estándar global. Pero en 2025, el panorama ya no es tan simple.

Entre la mejora técnica de Corea y China, el modelo de producción japonés que cruje por todos lados, y un ejército de animadores que se muda al mundo de los videojuegos, una pregunta incómoda empieza a flotar: ¿el anime puede dejar de ser japonés?

KADOKAWA prende la alarma (y con razón)

En una entrevista con The Television, los productores Takuya Yoshioka y Maki Mihara —que estuvieron detrás de My Happy Marriage— no se anduvieron con rodeos. Yoshioka se mostró preocupado por la importación de anime extranjero a Japón y la creciente tendencia a tercerizar la animación fuera del país.

¿El motivo? “Hay cosas que solo se pueden hacer con la sensibilidad japonesa”, dijo. Y sí, no es solo una cuestión técnica: hay un intangible cultural que es difícil de replicar.

El gran temor es que, por ahorrar unos yenes, las empresas empiecen a producir más afuera que adentro.

“Si todo se hace en el extranjero porque es más barato, no solo se pierden empleos: también se pierde la esencia”, explicó Yoshioka. Suena drástico, pero no exagerado.

El anime japonés, víctima de su propio crunch

El problema no es solo externo. El sistema actual de producción de anime en Japón está, digamos, bastante oxidado. Jornadas eternas, sueldos bajos, y condiciones que harían llorar a cualquier sindicato.

Según Mihara, muchos animadores se están yendo a la industria de los videojuegos, que paga más y tiene mejores condiciones. De hecho, Takeshi Kikuchi, jefe de anime en KADOKAWA, dijo que “el gaming está 30 años adelante en términos de globalización”.

A ese ritmo, pronto vamos a tener más ex-animadores haciendo cinemáticas para Final Fantasy que trabajando en animes de temporada.

¿Y si el futuro del anime ya está en Seúl y Shanghái?

Mientras Japón intenta actualizar su sistema, Corea del Sur y China siguen afinando su técnica.

El estudio surcoreano PPURI dejó a todos con la boca abierta tras la animación de la intro de Solo Leveling, y las producciones chinas están creciendo tanto que ya llegan a Japón con orgullo y sin complejos.

Algunas incluso se distribuyen globalmente después de pasar por territorio japonés, como quien pide sello de autenticidad.

Yoshioka no niega que esto puede ser positivo… siempre y cuando Japón se ponga las pilas. “Podríamos enriquecernos con nuevos estilos y colaboraciones, pero solo si tenemos una base sólida que aguante el ritmo”, explicó.

En otras palabras: compartir el pastel está bien, pero que no se lo lleven todo.

Entonces, ¿qué nos queda?

El anime no va a morir, claro que no. Pero si Japón no actualiza su modelo de producción, mejora las condiciones laborales y se asegura de cuidar a su talento, podría perder su lugar como epicentro de la animación mundial.

“Hay que dejar de hacer anime como si fuera comida rápida para venderla rápido”, dijo Yoshioka, y tiene un punto.

Así que sí, el anime podría dejar de ser exclusivamente japonés. Y eso no es malo per se… pero si Japón quiere seguir siendo el corazón del anime, va a tener que dejar de correr solo por nostalgia y empezar a competir con cabeza.