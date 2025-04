Crunchyroll Anime Awards 2025: Estas son nuestras predicciones

Ya está abierta la votación para los Crunchyroll Anime Awards 2025 y, para no ser menos, nos lanzamos con nuestras predicciones para las categorías principales. No se trata solo de elegir favoritos, sino de ver qué animes han dejado huella este año: en lo visual, en lo narrativo, y también en la cultura pop.

Esto es lo que creemos que va a pasar (y sí, apostamos fuerte por más de un título).

Anime del Año

Ganará: Frieren: Beyond Journey’s End

Por qué: No hay forma de ignorar el fenómeno que fue Frieren. Tiene todo: animación preciosa, dirección emocionalmente sofisticada, worldbuilding denso y una narrativa pausada pero magnética. Es de esos animes que logran algo rarísimo: atrapar tanto al espectador casual como al fan más clavado.

Película del Año

Ganará: HAIKYU!! The Dumpster Battle

Por qué: No solo fue una película que se sintió como evento global, sino que elevó la experiencia del anime deportivo al máximo.

Aunque hubo otras grandes películas, Haikyuu!! tiene un fandom global con el hype encendido, una animación alucinante y una intensidad emocional que te deja pegado a la butaca (o al sofá, si la viste en casa).

Mejor Anime Original

Ganará: Ninja Kamui

Por qué: Puede que no sea el más popular de la categoría, pero es el más contundente en cuanto a identidad visual, narrativa y brutalidad estilizada. En un año donde hubo originales interesantes, Ninja Kamui fue el que más se sintió… original.

Mejor Serie Continua

Ganará: One Piece

Por qué: Megumi Ishitani + el arco de Egghead = nivel cinematográfico cada semana. Esta ha sido una de las mejores etapas visuales y narrativas de One Piece, justo cuando el live-action le dio una nueva oleada de fans. Si algún año debía llevarse este premio, es ahora.

Mejor Serie Nueva

Ganará: Frieren: Beyond Journey’s End

Por qué: Es el debut más impactante del año. De esas historias que no sabías que necesitabas, hasta que te encuentras reflexionando sobre la muerte, la memoria y lo que significa seguir adelante.

Mejor Opening

Ganará: “Bling-Bang-Bang-Born” – Creepy Nuts (MASHLE)

Por qué: Literalmente se volvió viral. Estuvo en TikTok, en reels, en edits de todo tipo… incluso quienes no vieron MASHLE conocen este opening. Eso ya es ganar en cultura pop.

Mejor Ending

Ganará: “Burning” – Hitsujibungaku (OSHI NO KO – S2)

Por qué: Hitsujibungaku + el dramatismo de Oshi no Ko = una combinación explosiva. Es un ending que funciona como epílogo emocional. Hermoso, melancólico, y con estilo.

Mejor Acción

Ganará: Solo Leveling

Por qué: A pesar de los peros que muchos le pusieron a la adaptación, la acción fue sólida, dinámica y estilizada. A nivel mainstream, Solo Leveling es probablemente la serie de acción más comentada del año.

Mejor Comedia

Ganará: KONOSUBA S3

Por qué: Porque no hay quien destrone a Konosuba cuando se trata de reírse del género isekai y del anime mismo. Tiene timing, carisma, y un fandom que responde en masa.

Mejor Drama

Ganará: Frieren: Beyond Journey’s End

Por qué: Porque te pega donde duele, pero sin caer en el melodrama. Tiene una forma muy madura y contemplativa de hablar de pérdida, legado y tiempo. Y eso cala hondo.

Mejor Isekai

Ganará: Re:ZERO – S3

Por qué: Vuelve un clásico del género con toda la intensidad y ambición narrativa que lo caracteriza. Hay mucho cariño por Re:Zero y el regreso fue fuerte.

Mejor Romance

Ganará: A Sign of Affection

Por qué: Dulce, sensible, con una animación que parece bordada a mano. Es el tipo de romance que te hace suspirar sin caer en lo cursi.

Mejor Slice of Life

Ganará: The Dangers in My Heart – S2

Por qué: En su segunda temporada, la serie maduró, encontró su ritmo y construyó una química tremenda entre los protagonistas. Es el slice of life más afinado del año.

Mejor Animación

Ganará: Demon Slayer – Hashira Arc

Por qué: Ufotable sigue siendo el rey en lo técnico. Aunque Frieren y Dandadan están ahí, lo que hace Demon Slayer episodio tras episodio parece magia negra.

Mejor Arte de Fondo

Ganará: The Apothecary Diaries

Por qué: Cada escena parece una pintura tradicional. Colores cálidos, ambientación histórica impecable y un nivel de detalle que da gusto ver.

Mejor Diseño de Personajes

Ganará: Dandadan

Por qué: Raro, expresivo, distinto. Los personajes de Dandadan gritan personalidad visual por todos lados, con un estilo que rompe moldes.

Mejor Dirección

Ganará: Keiichiro Saito (Frieren)

Por qué: Porque cada episodio parece poesía animada. Su manejo del silencio, del ritmo emocional y del espacio narrativo es de lo mejor que se ha visto en años.

¿Y quién se llevará más premios?

Anime más premiado: Frieren: Beyond Journey’s End, porque lo tiene todo para arrasar. Y con razón. ¿Estás de acuerdo con nuestras predicciones?