Este es el uso del misterioso “botón C” de la Nintendo Switch 2

Desde que Nintendo dejó ver su nueva consola, una pregunta nos tenía con el Joy-Con en la mano y la duda en la cabeza: ¿para qué sirve ese botón “C”? No estaba en la Switch original. No tiene nada que ver con los clásicos botones A, B, X, Y. Y nadie sabía si era un guiño retro, un botón secreto o simplemente una letra al azar.

Ahora, con la presentación oficial de la Nintendo Switch 2, por fin tenemos respuesta.Y sí, es algo que los fans pedían desde hace años.

¿Qué es el botón C? Es el acceso directo a GameChat

El misterioso botón “C” sirve para activar GameChat, una nueva función social que (por fin) permite hablar con tus amigos directamente desde la consola.Olvidate de instalar apps externas o buscar soluciones raras. Ahora, con solo presionar el botón “C”, entrás a un sistema completo de voz, video y pantalla compartida.¿Discord, eres tú?

¿Qué incluye GameChat?

Nintendo no escatimó esta vez. Estas son las funciones que vienen con GameChat:

Chat de voz directo desde la consola (con micrófono integrado y cancelación de ruido)

(con micrófono integrado y cancelación de ruido) Llamadas grupales con amigos

Compartir pantalla en tiempo real , incluso si no están jugando el mismo juego

, incluso si no están jugando el mismo juego Videollamadas con un nuevo accesorio de cámara para la Switch 2

con un nuevo accesorio de cámara para la Switch 2 Control parental desde la app de Nintendo para celulares, para quienes tienen peques gamers en casa

Sí, leíste bien. Vas a poder estar jugando Mario Kart mientras tu amigo está en Zelda, y aún así compartir lo que cada uno ve.Nintendo, esto es muy poco de tu estilo… pero te lo agradecemos.

¿Y qué pasa con la app de celular?

La vieja app de Nintendo Switch para smartphones (sí, esa que servía solo para Splatoon 3 y poco más) va a seguir existiendo, pero ahora se llamará simplemente “Nintendo Switch app”.

Entre las funciones nuevas, se suma algo llamado Zelda Notes, un servicio que acompaña a los jugadores en sus aventuras en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom – Edición Switch 2. ¿Notas, tips, ayuda mágica? Aún no lo sabemos, pero pinta útil.

Nintendo se pone al día con la competencia (¡al fin!)

Con esta jugada, Nintendo se mete de lleno en el terreno social que antes parecía evitar a toda costa.Sony y Microsoft llevan años con chats integrados y opciones de grupo, mientras que la Switch original parecía decirte: “¿Querés hablar con tus amigos? Mejor llamalos por teléfono”.

Pero ahora, con GameChat y el botón C como acceso directo, la Switch 2 parece una consola moderna de verdad, sin perder ese toque Nintendo de hacer las cosas a su manera.

El botón C no es solo un misterio resuelto, es un salto en la experiencia Nintendo

GameChat es esa función que llegó tarde pero con fuerza, y que podría convertirse en una de las más queridas de la Switch 2, especialmente para quienes aman jugar en grupo.