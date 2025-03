Esta es la nueva compañía que se sería dueña de franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six

Las cosas se están moviendo fuerte en el mundo gamer, y no hablamos de nuevos trailers ni DLCs sorpresa. Esta vez, el movimiento viene desde los escritorios. Ubisoft —sí, la casa detrás de franquicias gigantes como Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six— acaba de anunciar la creación de una nueva subsidiaria enfocada exclusivamente en estas tres marcas.

¿Y la gran sorpresa? Tencent, el gigante chino del gaming, se suma como inversor clave. Esto no solo cambia el tablero empresarial, sino que también podría transformar cómo jugamos y experimentamos estas sagas en los próximos años. Vamos por partes.

Un nuevo jugador entra al mapa: una filial para tres franquicias top

Ubisoft quiere dejar atrás el modelo clásico y apostar por algo más moderno, ambicioso y ágil. Por eso anunció esta nueva filial “dedicada” a transformar Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six en verdaderos ecosistemas multiplataforma y duraderos.

En otras palabras: convertir cada franquicia en su propio universo vivo, en constante expansión.

El CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, lo dijo claro: buscan crear marcas sostenibles, con potencial a largo plazo, y aprovechar tecnologías emergentes. No es solo hacer juegos, sino construir mundos que crezcan con el tiempo.

Tencent se suma… pero sin tomar el timón

Aunque Tencent se mete al juego con una inversión de 1,250 millones de dólares y una participación del 25%, Ubisoft mantendrá el control. La familia Guillemot seguirá al mando, algo que fue clave en las negociaciones, según los rumores.

La nueva empresa tendrá su propia junta y equipo de liderazgo, con la autonomía necesaria para tomar decisiones rápidas, pero sin alejarse totalmente de la casa matriz.

Desde Ubisoft dejaron claro que seguirán consolidando y supervisando esta nueva entidad. O sea, habrá independencia… pero con los ojos encima.

¿Qué cambia y qué sigue igual?

De momento, no se han dado detalles concretos sobre cómo esto afectará a los estudios o al personal. Lo que sí se sabe es que equipos de desarrollo de Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona y Sofía pasarán a formar parte de esta nueva unidad.

Eso sí, todavía no se confirma cuántos empleados se trasladarán, ni si habrá despidos. Ubisoft prometió más información “en los próximos meses”, así que toca esperar.

Mientras tanto, el acuerdo sigue sujeto a la aprobación regulatoria y, si todo sale como está planeado, la operación debería completarse hacia finales de 2025.

¿Qué significa esto para los jugadores?

En teoría, esta nueva estructura debería dar más libertad creativa y permitir decisiones más rápidas en cuanto a desarrollo, distribución y marketing. Y si todo sale bien, podríamos tener experiencias más conectadas, ambiciosas y pensadas a largo plazo.

La idea es que cada franquicia evolucione más allá de los juegos individuales y se convierta en una especie de plataforma viva, con contenido constante y variedad de formatos.

Por ahora, los fans podemos quedarnos con esta idea: Ubisoft está apostando fuerte por el futuro de sus sagas más queridas, y quiere hacerlo sin perder el control creativo. Y si Tencent ayuda a que lleguen más lejos sin meter demasiado la mano… bienvenido sea.