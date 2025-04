Fecha de lanzamiento, nuevos videojuegos y novedades técnicas: Guía de todo lo que tienes que saber de la Nintendo Switch 2

Ya tenemos fecha oficial del lanzamiento de la Nintendo Switch 2. El tren ejecutivo de la empresa nipona lideró una tormenta de información sobre la nueva consola, en el Nintendo Direct que se transmitió la mañana de este miércoles, por las plataformas digitales de la compañía.

Es por eso que hemos preparado una guía detallada de todo lo que debes saber de esta nueva consola, que sale al mercado mucho más pronto de lo que pensábamos.

En primer lugar, y sin muchos rodeos, conozcamos la fecha: la nueva Nintendo Switch 2 sale al mercado el próximo 5 de junio a nivel mundial. El precio no fue revelado de manera oficial, pero rumores de insiders indican que costaría unos 450 dólares.

Nuevos videojuegos en la Nintendo Switch 2

Dentro de los anuncios de fechas, y novedades técnicas de la consola, que les contamos más abajo en esta misma reseña, la gente de Nintendo reveló nuevos videojuegos que serán exclusivos de Nintendo Switch 2. Conoce el listado, con algunas especificaciones que revelaron en el Direct de esta mañana.

Mario Kart World: El Mario Kart cómo lo conocías cambió para siempre. En los adelantos publicados aparece una nueva modalidad de aventuras, en la que irás pasando por cada etapa de una región específica y vas avanzando en un mapa, para ir pasando el juego.

Se mantienen las carreras tradicionales, pero ahora también podrás navegar por un mundo abierto encima de los diferentes autos que tiene el videojuego. Esta práctica se podrá hacer en grupos, en los que podrás explorar mapas sin limitaciones a un circuito.

Mario Kart World sale el mismo 5 de junio, el mismo día del lanzamiento de Nintendo Switch 2.

Juegos de The Legend of Zelda: dos de los juegos más recientes de la franquicia, como lo son The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom tendrán versiones especiales para Nintendo Switch 2.

La empresa nipona remasterizó los gráficos de los dos títulos y les mejoró ciertos desarrollos de desempeño, como el tiempo de carga, que ahora es más rápido.

Añadieron una aplicación para Android y iOS que se llama Zelda Notes, que será exclusiva para usuarios de Switch 2, en las que hay funciones mejorarán la jugabilidad del título. Por ejemplo, en esta app habrá una especie de Google Maps del mundo de Zelda, para poder navegar con mayor facilidad por el reino de Hyrule.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Nos mantenemos en el universo de Zelda, con lo que en teoría debería ser una precuela de Tears of Kingdom. Este videojuego es el tercero de esta saga, de la que ya sabemos que combina la serie Dynasty Warriors de Tecmo Koei con el universo de The Legend of Zelda de Nintendo.

Kirby está de vuelta. Llega una nueva edición de Kirby and the Forgotten Land para Nintendo Switch 2, en una colaboración con Star-Crossed World. Indudablemente hay mejoras en los gráficos y una nueva aventura para Kirby, que según vimos en el tráiler enfrenta la caída de un meteorito.

Donkey Kong pone la frutilla del postre: Para el final dejaron el lanzamiento de Donkey Kong: Bananza. El adelanto muestra aventuras en un mundo abierto, al estilo de Super Mario 64 o cualquier juego de Zelda. Hay escenarios subacuáticos y el estilo destructivo del entrañable personaje de Nintendo.

TODAS las mejoras de Nintendo Switch 2

No te vayas todavía, que falta que hablemos brevemente de las mejoras que ofrece la nueva consola de Nintendo.

Tal y como lo anunciaron en el Nintendo Direct, la Switch 2 tendrá una pantalla HDR FHD de 7.9″ a 120 fps.

Ya habíamos visto que los Joy-Cons se conectan por un sistema magnético con botones más grandes, pero esa misma característica permite que usemos el aparato como una especie de mouse.

Tiene bocinas mejoradas, micrófono con cancelación de ruido y un soporte para conectar cámaras a través de un puerto USB. Imagina que podrás jugar viendo la cara de algún compañero (a) con quien estés disfrutando de manera remota.

El dock vendrá con soporte para conectar a televisores con 4K, dependiendo del desarrollo de cada videojuego.

Un plus que no podemos dejar pasar

Sabemos que hay mucha información sobre la nueva consola de Nintendo, y en este día especial para FayerWayer iremos desentrañando los detalles. Uno que no podemos dejar pasar es el de Projet 007, una nueva versión del icónico agente que se popularizó en Nintendo 64.