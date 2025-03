Estas son todas las novedades del Nintendo Direct de marzo

Este jueves 27 de marzo vivimos un Nintendo Direct con noticias sobre nuevos videojuegos y sobre todo, como un gran preámulo del anuncio de la Switch 2 programada para la próxima semana.

Que no se detengan los remakes: Dragon Quest y Shin Megami Tensei

Entre los anuncios más relevantes se encuentran los remakes de “Dragon Quest I” y “II”, previstos para 2025, que buscan capitalizar el éxito de “Dragon Quest III HD-2D”. Además, Atlus reveló “Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army”, una versión mejorada del clásico “Shin Megami Tensei: Devil Summoner”, que llegará a la Switch el 19 de junio.

Ua nueva edición de Story of Seasons

¿Quién no ama los simuladores? “Story of Seasons: Grand Bazaar” promete una experiencia inmersiva en Ciudad Céfiro, donde los jugadores podrán gestionar su propia granja y participar en el mercado local.

Metroid Prime 4: Un vistazo al futuro

Uno de los momentos más esperados fueron más detalles del tan esperado “Metroid Prime 4: Beyond”, con un tráiler con gameplay que muestra una jugabilidad de acción en primera persona. Aunque no se reveló una fecha de lanzamiento, se espera que el título llegue a la Switch en el futuro cercano.

Expectativas para la Switch 2

El Nintendo Direct del 27 de marzo sirvió como un aperitivo para la presentación de la Nintendo Switch 2, programada para el 2 de abril. Los fanáticos esperan ansiosamente conocer los detalles de la nueva consola, incluyendo su fecha de lanzamiento, precio y catálogo de juegos.

