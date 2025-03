Los 10 mejores torneos del manga y anime: Rivalidades épicas y batallas de todo tipo

Hay algo mágico en los torneos de anime. No es solo ver a personajes agarrarse a golpes, cocinar como si la humanidad dependiera del sabor o encestar como si fuera la última canasta del universo. Es esa tensión de “¿qué va a pasar ahora?”, los enfrentamientos inesperados, los giros emocionales y, por supuesto, los power-ups que nos hacen saltar del sillón.

Los torneos, bien hechos, son una excusa perfecta para subir la apuesta, desarrollar personajes y, de paso, tirar una que otra lágrima. Algunos son puro músculo, otros son estrategia, drama o incluso cocina... pero todos tienen algo en común: nos dejaron marcados.

Así que prepárate, porque acá vienen los 10 mejores torneos del anime (y del manga).

Cuando Gohan dijo: “Yo puedo solo” – El Torneo de Cell (Dragon Ball Z)

Nada como ver al mundo entero al borde de la destrucción mientras un adolescente malhumorado alcanza una nueva transformación. El Torneo de Cell no solo es legendario por su escala, sino porque nos regaló ese Kamehameha padre e hijo que todavía nos hace llorar en silencio.

Súperpoderes y traumas familiares – Festival Deportivo U.A. (My Hero Academia)

No es solo una competencia escolar cualquiera. Aquí los estudiantes sacan a relucir su Quirk, su historia personal y sus conflictos emocionales. El momento en que Deku ayuda a Todoroki a aceptarse a sí mismo vale más que mil medallas.

El clásico que empezó todo – Torneo de Artes Marciales del Mundo (Dragon Ball clásico)

Antes de los dioses, antes de los universos paralelos, estaban las peleas cuerpo a cuerpo con técnica, honor y mucho sudor. Goku vs. Piccolo Jr. el torneo número 23 es como ver a dos leyendas escribiendo historia con cada golpe.

Universos en juego y pelos plateados – Torneo del Poder (Dragon Ball Super)

Multiversos, reglas imposibles, peleas que desafían la física... y Goku alcanzando el Ultra Instinto como si fuera un paseo por el parque. Si no te paraste a aplaudir en el combate contra Jiren, necesitamos hablar.

El torneo que no parece torneo – Examen de Cazadores (Hunter x Hunter)

Aquí no hay llaves ni medallas, pero sí una sucesión brutal de pruebas físicas, dilemas morales y duelos mentales. Gon vs. Hanzo es el momento donde entiendes que este anime juega en otra liga.

Oscuridad, gritos y mucha violencia – Torneo Oscuro (Yu Yu Hakusho)

Este torneo no se anda con sutilezas. Peleas a muerte (con cuchillos), traiciones y personajes que evolucionan entre rounds. Hiei y su Dragón de la Oscuridad marcan el punto de no retorno.

Básquet y lágrimas – Torneo Nacional (Slam Dunk)

No hay poderes sobrenaturales, pero cada partido se siente como una guerra de voluntades. Shohoku vs. Sannoh es el tipo de duelo que te deja gritando “¡vamos!” aunque no juegues ni en el recreo.

Cocineros en guerra – Shokugeki: Festival de las Estrellas (Food Wars)

Cocina de alto voltaje, egos por los cielos y jueces que casi levitan con cada bocado. El duelo entre Soma y Hayama no solo huele delicioso, también se siente como un combate de samuráis con cuchillos de chef.

Magia, combos y locura – Torneo de la Alianza Mágica (Black Clover)

Aquí los hechiceros compiten en duelos que parecen sacados de un videojuego. Asta y Zora formando equipo es la clásica dupla inesperada que se roba el show.

Un torneo de gremios con corazón – Torneo de los Cazadores de Dios (Fairy Tail)

Gremios dándolo todo por el honor, la gloria y sus compañeros. Erza ganando una pelea con la armadura hecha trizas es básicamente poesía animada.

Cuando el anime se vuelve campeonato

Estos torneos no son solo relleno, ni simple fanservice: son el corazón palpitante de muchas de las historias que amamos. Funcionan como catalizadores para que los personajes crezcan, cambien, pierdan, ganen y nos inspiren.

Algunos torneos elevaron el nivel de toda la serie; otros simplemente se metieron en nuestro top personal por lo épicos, absurdos o emocionantes que fueron. Y claro, seguro alguno se quedó afuera del ranking… ¿Dónde está el torneo Chunin de Naruto? ¿Y los combates de Baki?

Bueno, eso da para otra lista. Lo importante es que los torneos en el anime llegaron para quedarse, y nosotros seguiremos viéndolos como si estuviéramos en la primera fila del coliseo.