El desastre de Dragon Ball Evolution: ¿la culpa fue de Hollywood… o de Shueisha?

Kazuhiko Torishima, uno de los editores legendarios detrás de Dragon Ball, no se guardó nada y soltó una bomba en su podcast: el mayor fracaso de la Shonen Jump tiene nombre y apellido. Spoiler: sí, es Dragon Ball Evolution.

Si creías que ya se había dicho todo sobre ese doloroso experimento de 2009, Torishima —con toda la autoridad que le da haber sido el editor de Akira Toriyama— dejó claro que el error no fue solo de Hollywood. Para él, Shueisha también tiene su parte de culpa… y no es poca.

¿Qué pasó realmente con Dragon Ball Evolution?

Torishima, sin filtros como siempre, explicó que el problema fue que Shueisha no quiso poner la billetera sobre la mesa.

Según cuenta, si la editorial japonesa hubiera invertido unos cinco mil millones de yenes (unos 50 millones de dólares en ese entonces), habrían tenido poder de decisión sobre el guion, la producción, y —más importante aún— sobre lo que NO debía hacerse con Goku.

Pero no, no invirtieron. ¿La razón? Un trauma llamado Daijoubu, My Friend (1983), una película tan olvidable que hizo que Shueisha huyera de todo lo relacionado con el cine por décadas.

¿Y Hollywood qué?

Mientras tanto, Fox se quedó con las riendas creativas, y el resultado fue… bueno, ya sabes: un Goku de preparatoria, un Piccolo pintado con témpera verde, y una historia que hizo llorar a millones, pero no de emoción.

Torishima recuerda que incluso cuando consultó con abogados en EE.UU., le advirtieron que sin los derechos sobre el producto final, Japón no podría cambiar ni una coma. Pero el tren ya estaba en marcha.

¿La peor película de Jump?

Torishima no duda: Dragon Ball Evolution es, sin rodeos, el mayor fracaso en la historia de la Weekly Shonen Jump. Y eso que estamos hablando de una revista que ha visto muchos intentos de adaptación extraños a lo largo de los años. “Sinceramente, no creo que haya una película peor”, sentenció.

Y como si eso no bastara, también dejó caer su preocupación sobre el próximo parque temático de Dragon Ball en Arabia Saudita: “Espero que no repitan el mismo error”. Palabras fuertes, viniendo de alguien que ayudó a construir el mito de Dragon Ball desde el manga.

¿Lo único bueno que dejó?

Como en todo buen arco de redención, de ese desastre salió algo inesperado: la resurrección de Toriyama en la franquicia. Tras el fiasco, el maestro volvió en 2013 con La Batalla de los Dioses, iniciando la nueva era de Dragon Ball que hoy seguimos disfrutando.

Ah, y por si no lo sabías: Justin Chatwin (el Goku de Evolution) pidió disculpas a Toriyama luego de su fallecimiento en marzo de 2024. Tarde, pero al menos tuvo el valor.

Conclusión: a veces hay que tocar fondo para volver a volar… aunque en este caso, el fondo fue más profundo que el abismo donde Freezer cayó en Namek.