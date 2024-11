Oferta de trabajo en Internet filtra el tipo de motor que usarán para desarrollar la nueva versión de Age of Empires

El mundo avanza de la mano de la tecnología y las plataformas digitales. El modo de buscar trabajo, anteriormente, requería de que un candidato llevara un resumen curricular u hoja de vida en físico, a la empresa en la que quiere estar. Dicha práctica, aunque suceda en algunos lugares, ha quedado obsoleta, ya que todo este proceso se hace por sitios webs o aplicaciones.

Sin embargo, este proceso tiene algunas desventajas. Cuando una empresa abre una posición especifica lo que quiere del empleado que la va a ocupar y con ello, lamentablemente, revela los mecanismos, sistemas o programas con los que trabaja. Eso podría ser intrascendente en el mundo corporativo convencional, pero en el universo de los videojuegos es una fuente de información para poder encontrar cuáles son los planes de un estudio que está desarrollando un nuevo título.

Eso fue lo que le pasó a los desarrolladores de la franquicia de Age of Empires. Mientras están en la creación de una nueva versión del famoso juego de estrategia en tiempo real, la búsqueda de un ingeniero y programador revelaría que la franquicia se va a mudar a Unreal Engine 5, un tipo de motor de Epic Games, que cada día se hace más común la comunidad gamer.

Game Rant analiza la historia de la franquicia señalando algunos de los motores que han usado a lo largo de su historia: “Los dos primeros títulos de la serie utilizaron el motor Genie, mientras que Age of Empires 3 utilizaría el motor BANG!, un motor propietario creado por Ensemble Studios. Este también se utilizaría para Age of Mythology y Age of Empires online. El juego más reciente de la serie, Age of Empires 4 , utilizó Essence Engine 5.0, otro motor propietario de Relic Entertainment”.

Age Of Empires IV

La oferta de trabajo que arruinó la sorpresa

World’s Edge, estudio que le da soporte a Age of Empires, publicó en Internet la oferta de trabajo de un ingeniero jefe de compilación principal, en la que se detallan los siguientes requerimientos: “Más de 6 años de experiencia profesional en el desarrollo de juegos de Unreal Engine a escala AAA. Conocimiento profundo del proceso de compilación y los sistemas de gestión de activos de Unreal Engine”.

Se podría pensar que es para otro título, lo que pasa es que el estudio antes mencionado sólo trabaja con desarrollos de Age of Empire, entonces estamos hablando de una filtración delicada.

Oferta de trabajo Worlds Edge - Game Rant

Unreal Engine es un motor de videojuegos creado por Epic Games que sirve como una herramienta completa para desarrollar videojuegos y experiencias interactivas en 3D. Este motor permite a los desarrolladores diseñar entornos, personajes, animaciones, efectos visuales, y mecánicas de juego sin tener que construir cada detalle desde cero.