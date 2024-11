Review | God of War Ragnarök en PC era necesario y estas son las razones

God of War: Ragnarök

A menos de un mes de The Game Awards es un buen ejercicio tomar buenos lanzamientos del 2024. Y un fenómeno que ha marcado los últimos años es el de llevar grandes títulos de las consolas a PC. Playstation ha hecho un gran trabajo llevando sus títulos más potentes a esta plataforma. Y es que si te acompaña un buen PC, la experiencia gráfica es maravillosa. Este mismo caso se replica una vez más con God of War Ragnarök. Pero ojo, no te pide mucho para correrlo, por lo que es perfecto para todos.

Recuerda que este juego también salió, en su momento, para PS4. Por lo que no encontrarás magia técnica al nivel de Black Myth: Wukong. Sin embargo, este God of War igual tiene detalles nivel joya. Como sus vistas de otro mundo y los personajes detallados. Este es el punto ideal para los jugadores de 1080p, donde los requisitos razonables de hardware se combinan con una dirección de arte tan fuerte, que simplemente un juego antiguo adaptado a Ultra logra verse maravilloso.

Ahondar en la historia tal vez no sea tan necesario, ya que es un port. Pero si nunca has jugado este título te dejamos nuestro artículo de cuando salió en consola. Como todo videojuego del Dios de la Guerra, este título es una aventura épica. ¿Conocedor de la saga? God of War Ragnarok concluye el emotivo viaje que comenzó en un otoñal bosque el 2018 y fue muy esperado por los seguidores de esta historia.

Un resumen breve: Tras estrechar lazos, padre e hijo se encuentran en una difícil situación. La llegada del Fimbulvetr que anticipa al Ragnarök es solo el telón de fondo para seguir cincelando a un Kratos que afronta la batalla más dura de todas, la crianza de su hizo en medio de los conflictos bélicos siempre presentes. En este proceso, su hijo Atreus intenta descubrir quién es y mientras los dioses amenazan a su padre.

La experiencia en PC

Como ya hemos señalado en otros artículos, aquí el detalle de nuestro equipo utilizado.

ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650 Procesador: Procesador móvil AMD Ryzen™ 9 7945HX (16 núcleos/32 subprocesos, 64 MB de caché L3, impulso máximo de hasta 5,4 GHz) Sistema Operativo: Windows 11 Pro Apartado gráfico: NVIDIA® GeForce RTX™ 4090ROG Boost: 2090 MHz* a 175 W (2040 MHz Boost Clock+50MHz OC, 140W+15W Dynamic Boost en modo Turbo, 150W+25W en modo manual) 16GB GDDR6 Memoria: 16 GB DDR5-4800 SO-DIMM x 2 MONITOR EXTERNO - SAMSUNG ODYSSEY G6 27", ASPECT RATIO 19:6, Resolución QHD (2,560 x 1,440) Tipo OLED FLAT con HDR10+ Gaming Tasa de refresco máx. 360 Hz. Acabado Mate sin reflejo

AUDIO - AUDÍFONOS LOGITECH G535 Logitech G535 inalámbrico de LIGHTSPEED. Equipados con transductores de 40 mm Sonido estéreo nítido Certificación Discord Almohadillas viscoelásticas CONTROL PLAYSTATION DUALSENSE EDGE

¿Hay novedades en esta versión en PC? Un par. Una vez más, Santa Monica Studio y Jetpack Interactive quienes igual realizaron el port del anterior God of War a PC, vuelven a unir fuerzas. Y obviamente hay funciones que en PC mejorarán tu experiencia.

Ragnarok en PC permite disfrutar del juego en una resolución 4K y con desbloqueo en la velocidad de fotogramas. También se suman pequeñas mejoras en la iluminación y sombras, lo que con el monitor utilizado pudimos notar de gran manera.

Imagen mejorada, incluso más allá. Porque GoW Ragnarok en PC cuenta con lo último en tecnología de escalado de imagen, como el supermuestreo de aprendizaje profundo de Nvidia, DLSS 3.7. Joya. Compatibilidad con pantallas ultrapanorámicas con relaciones de aspecto 21:9 y Super Ultrawide 32:9 y audio espacial 3D completan la experiencia. Además que tú elijes como jugar: mando DualSense (con respuesta háptica), DualShock 4 o el clásico de PC, teclado y ratón. Por acá seguimos con el control.

Jugabilidad, enfocado en lo visual

Ya señalamos que esto es un port. Por lo tanto, el análisis se centra en la experiencia a la hora de jugar. En jugabilidad, al haber optado por control, no cambia. Pero si en la fluidez gráfica sentimos mejoras. Puede ser también por el setup utilizado y cada experiencia dependerá de tu equipo. Pero sí se agradece, y se debe hacer presente, que hay mejoras disponibles para aquellos jugadores de PC que cuenten con equipos potentes para sacarle el máximo provecho a esta historia del Dios de la Guerra.

¿En qué se notó? Carga más rápida y fluida de ciertas escenas, detalles y texturas en personas y escenarios. Obviamente, en esto también juega un rol muy importante el monitor Samsung Odissey G6 utilizado en la experiencia. Pero insistimos en que para que estas cosas sucedan, se requiere de una danza perfecta entre lo que el software permite y lo que tu hardware puede lograr.

¿Recomendado? Totalmente. Incluso para quienes ya lo disfrutaron en PlayStation 5. Para nosotros fue la excusa perfecta para volver a zambullirnos en esta épica aventura.

Disponibilidad

God of War Ragnarok está disponible en Steam y Epic Games Store.