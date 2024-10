No es solo doblaje | Conocimos un poco más sobre la “localización de los videojuegos de Nintendo”

The Legend of Zelda

Juegos en español. Juegos en portugués. Juegos en inglés. Pero “no hay que olvidar que el idioma original de Nintendo es el japonés”, nos señala Pilar Pueblita, PR regional de Nintendo para LATAM, quien conversó con FayerWayer en el contexto del evento Nintendo Road Trip 2024.

Entre los videojuegos de este año, “Paper Mario y la puerta milenaria” fue uno de los que hizo muy visible este tema, ya que era el retorno de un título que en América Latina, cuando salió en su consola original, solo lo habíamos podido jugar en inglés. Y ahora estaba en “nuestro” español.

Paper Mario

Transmitir la esencia del videojuego

Pueblita nos contó que el nuevo “Super Mario Party Jamboree” viene totalmente localizado en español de Latinoamérica. Y así, para todas “las américas”: Inglés de Estados Unidos, Francés Canadiense y Portugués de Brasil. De hecho, ella misma hizo el doblaje de la voz del “narrador”.

El videojuego llega “en sus idiomas locales, con sus matices. No solo se trata de lenguaje, si no de una conexión cultural”, señaló la PR de Nintendo Latam. “Para nosotros la localización tiene dos pilares: por ejemplo, el idioma original es japones, y luego pasa a inglés. Esto tiene que respetar lo que el desarrollador quiso transmitir”. Y según nos explica, lo segundo es “que no se pierda esa esencia del juego, que no se perciba distinto”.

Peach, Zelda y Samus

Saliendo un poco del tema de la localización y en miras del catálogo 2024 ya terminando el año, dos de los lanzamientos más potentes, además de los ya mencionados videojuegos fueron Princess Peach Showtime y The Legend Of Zelda Echoes of Wisdom.

Para Pueblita, ambos fueron juegos potentes. “El interés de Nintendo era mostrar la personalidad fuerte de Peach: verla como ninja, espadachina, pastelera. Zelda también tiene una personalidad fuerte, y que se ha visto en muchos juegos”.

Princess Peach Showtime

Sobre las críticas de una u otra, o este rol “más protagónico” de ambas, Pueblita señala que va a depender más de la visión previa que se tenga de ellas: “¿Qué percepción tienen de cada una de ellas?”, ya que como señaló, ya tenían personalidades bastante fuertes en videojuegos previos.

No olvidemos por ejemplo, el doble rol de Zelda como ella misma y como Sheik, o también el hecho de que la Princesa Peach ya había tenido un juego protagónico o que ambas están presentes en Super Smash Bros. Y a quién tampoco tenemos que olvidar es a Samus. Porque no es primera vez que chicas fuertes son las protagonistas en Nintendo: Samus en Metroid lo ha hecho históricamente. Y lo hará otra vez: recordemos que trae un nuevo título en 2025.

Samus Aran: Sin duda su belleza contrasta con lo rudo de su traje, ella es la protagonista de Metroid Foto: minutouno

Traemos felicidad

La invitación de Nintendo para esta temporada es a seguir compartiendo felicidad a través de sus videojuegos, algo que Pilar Pueblita nos transmitió de manera muy certera. Por lo mismo, en este Road Trip 2024, además de presentarnos el nuevo Mario Party y ambos juegos de las poderosas princesas de la Gran N, se nos recordó que Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo un juego muy activo, que la suscripción de Nintendo Switch Online tiene un gran catálogo y muchas funciones entretenidas y que hay entretención para toda la familia.

Pilar Pueblita / Nintendo

¿Alarmo y Switch 2? Aunque son temas que sabíamos que no hay mayor información, igual vale preguntar. Alarmo está en Estados Unidos. Por ahora, para América Latina sólo se sabe que “en algún minuto” del 2025 llegará a México (no hay información para Colombia, Chile u otros de Latam).

Para la próxima generación de consola hecha por Nintendo, se insiste “antes de que termine el año fiscal japonés”. Aún faltan varios meses. Por mientras: Super Mario Jamboree está disponible desde hoy, jueves 17 de octubre.