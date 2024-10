“Yo soy la voz del narrador en Super Mario Party Jamboree” | La revelación de Pilar Pueblita, PR regional de Nintendo para LATAM

Esta semana el gran lanzamiento de Nintendo es “Super Mario Party Jamboree”. Y en el contexto de este lanzamiento y de potenciar su catálogo para la última parte del 2024, se realizó el evento Nintendo Road Trip 2024, donde representantes de la Gran N compartieron con la prensa en Santiago de Chile. Pilar Pueblita, quien es PR regional de Nintendo para LATAM, conversó con FayerWayer y nos reveló un dato curioso: “Yo soy la voz del narrador en Super Mario Party Jamboree”

“No es un secreto, pues lo podrán ver en los créditos”, nos comentó con una sonrisa en el rostro. Y es que su relación con Nintendo, de ya varios años, va unida a un cariño hacia la marca y mucha dedicación en el trabajo de su presencia en Latam.

Como dato curioso: Pueblita estaba un poco enferma durante su viaje a Chile y su voz estaba afectada. “El narrador soy yo, pero no tengo voz ahora como para mostrarlo”, nos comenta. “Cuando juegues al juego, escucharás mi voz real. Porque esta no es. Me dio un poco de tristeza cuando no mejoraba”, relató. “Estaré en los eventos, pero justo con mi voz mal”, pensó la PR de Nintendo cuando esto no avanzaba.

Pero pese a aquello, todo lo que rodea esta experiencia, para ella fue muy positivo. “Es primera vez que hago algo así a nivel profesional. En algún momento participé en comerciales. No es confidencial, pero va a ser público el día del lanzamiento. Porque se va a poder ver mi nombre en los créditos. ¡En los créditos!”, manifestó feliz.

Nintendo

Nintendo está preocupado de “localizar” el contenido

En este contexto, Pilar Pueblita nos explicó que Nintendo tiene un compromiso muy fuerte con la localización de los videojuegos con sus audiencias locales. Y que así como ella dio voz al narrador para la versión en español latinoamericano, se buscó una voz de Brasil para la grabación en portugués brasileño.

Según relata, Nintendo quiere cuidar esta cercanía con sus jugadores, pero también lograr un buen resultado que mantenga la esencia del juego, según la visión de los desarrolladores.

Un recuerdo adorado

Sin duda el nuevo “Super Mario Party Jamboree” será un recuerdo importante para la jefa PR de Nintendo Latam. “Me dieron la oportunidad y fue increíble. Lo sentí como un peak en mi carrera. Llegando a México lo primero que haré será tener mi copia física y dársela a mi hijo para que la guarde”, concluyó Pueblita sobre su rol de voz en el nuevo videojuego de Nintendo.

Super Mario Jamboree está disponible desde hoy. Jueves 17 de octubre. En la eShop de Chile tiene un precio de $58.990, incluye tres meses de suscripción individual de Nintendo Switch Online, porque con ella podrás disfrutar de los modos online (Brigada anti-Bowser y Bowseratlón).