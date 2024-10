Dragon Ball Z revela un futuro alterno donde Gohan logra vencer a los androides en una brutal batalla

Dragon Ball Z tiene una página que muy pocos fans quieren mirar. Hay un futuro alterno en el que las cosas no salieron bien para los Guerreros Z y lamentablemente murieron todos, a manos de los androides Número 17 y Número 18, creados por el Dr. Gero de la Patrulla Roja.

Gohan, el único de los guerreros conocidos que había quedado vivo, no pudo hacer que Trunks, hijo de Vegeta, igualara su nivel, para que juntos enfrentaran a estos villanos despiadados.

Al final, el entonces único hijo de Goku murió en el campo de batalla y la única salida posible fue que Trunks viaje al pasado con una máquina del tiempo, fabricada por la mejor científica que ha conocido la Tierra, Bulma.

Todos conocemos como terminan las cosas: Goku se cura de su enfermedad del corazón. Todos los guerreros Z logran sobrevivir, a pesar de que la amenaza se multiplica, porque a los androides mencionados se suman un par más: Número 16 y Cell.

Un futuro donde Gohan restaura el orden mundial

Si bien las cosas que sucedieron son las responsables de que tengamos las actuales historias de Dragon Ball, no podemos dejar de imaginarnos cómo habrían sido las ilustraciones de una hipotética victoria de Gohan y Trunks contra los androides.

Un talentoso diseñador ilustró el final de esta pela, en un maravilloso Fan Art en el que Gohan asesina de un sólo golpe al Número 17 y Trunks hace lo propio con Número 18.

Es cierto que no habrían existido Goten; tampoco hubiese llegado el Dios de la Destrucción. No tendríamos Ultra Instinto o Ultra Ego, ni nada de lo que nos muestra Dragon Ball Super. Pero no podemos obviar que Trunks habría encontrado la paz junto a su maestro, Gohan, en una Tierra sin las amenazas que constante vemos en la línea temporal original.