¿Jiren es el ser más poderoso de todo Dragon Ball? Analizamos la reciente transformación del guerrero del Universo 11

Jiren, el líder de las Tropas del Orgullo del Universo 11, ha conseguido una nueva transformación en las historias oficiales de Dragon Ball. El brutal guerrero ahora pelea por el título de peleador más fuerte de toda la franquicia basada en la obra de Akira Toriyama.

Es importante resaltar que esta transformación de Jiren no forma parte del canon, pero sí de las historias oficiales. Se trata de una forma que aparece en el reciente lanzamiento de Dragon Ball Xenoverse 2 - Capítulo de la Saga del Futuro.

Al tratarse de un videojuego de Bandai Namco, es oficial, pero como no ha salido en manga o anime, no se puede tomar como parte del canon. Eso no hace que no se tomen en consideración para encontrar al guerrero más fuerte de Dragon Ball. Por ejemplo, el Super Saiyajin 4 no es canon y siempre está dentro de nuestros listados en los niveles de poder de la franquicia.

La nueva transformación de Jiren en Dragon Ball

El más reciente tráiler del lanzamiento del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 muestra a Jiren logrando la transformación del Ultra Supervillano.

Esta forma es una suerte de Ultra Ego de Vegeta, pero con un nivel superlativo que jamás hemos visto en el manga o anime. Es tan poderosa que en el tráiler vemos a tres dioses de la destrucción, Bills, Champa y Vermoudh peleando contra él, sin poder derrotarlo de manera fácil.

De hecho, en el tráiler, estas tres deidades dicen que la única salida ante esta transformación de Jiren es destruir todo el Universo 7 de inmediato.

La transformación del Ultra Supervillano ya había sido lograda en el videojuego de Bandai Namco y Dimps, por Vegeta y Goku Black (Zamasu). Es de las más brutales de todo el videojuego.

Por lo tanto, fácilmente podríamos estar hablando del guerrero más fuerte jamás visto en Dragon Ball. Medirse ante tres dioses de la destrucción y que todavía no puedan con él nos habla de una muestra nunca antes vista.