Ian McKellen, actor de Gandalf en El Señor de los Anillos fue contactado para regresar a su papel

El nombre de Ian McKellen es santa palabra en el universo de El Señor de los Anillos de J.R.R Tolkien. El británico de 86 años interpretó a Gandalf, en la trilogía de películas dirigidas por Peter Jackson entre los años 2001 y 2003. Su edad y el legado que dejó en esta obra nos hace pensar que ya se encuentra retirado, pero la realidad es que pronto podríamos verlo de regreso con su túnica larga, la barba blanca larga y el sombrero de cono, en las pantallas grandes de todo el mundo.

The Rings of Power sigue su marcha como una de las mejores series que tiene el streaming en la actualidad. Quedan por estrenarse dos episodios para finalizar la segunda temporada, y el hype está elevado a niveles impresionantes entre los fanáticos de esta producción.

Sin embargo, la aparición de Ian McKellen como Gandalf no sería en esta serie, ya que ese papel — aunque no está confirmado que sea Gandalf — está siendo interpretado por Daniel Weyman (se cree que es una versión joven del icónico personaje, pero podría ser otro istar).

La producción elegida para el regreso de McKellen como Gandalf es una liderada por el mismísimo Peter Jackson. Se trata de un proyecto sin nombre, pero del que se especula que se llamará “El señor de los anillos: The Hunt for Gollum”.

Contará las historias del famoso hobbit corrompido por el poder seductor del anillo. Por ahora sólo está confirmado que Andy Serkis regresará a interpretar al personaje, pero todo parece indicar que Ian McKellen también volverá para ser Gandalf, según lo ha dicho el mismo actor en una entrevista para el canal de YouTube, This Morning, reseña Alfa Beta.

Ian McKellen regresaría como Gandalf

Sir Ian McKellen acudió a la entrevista, y como era de esperarse, le preguntaron sobre sus futuros proyectos y su presunta participación. Respondió que sabía que la película sobre Gollum estaba en marcha y que sabía todo al respecto, pero no se atrevió a confirmar que le ofrecieron el papel de Gandalf.

“Me han dicho que son dos películas. Probablemente no debería decirlo. No he visto el guion, no sé cuándo se estrenará y ni siquiera sé dónde se rodará”, dijo el actor británico.

Otro de los personajes que debería aparecer en esta película es Aragorn, y todo apunta que deberían ofrecerle el papel a Viggo Mortensen. La cinta, en teoría, se estrenará en 2026.