Age of Empires II: The Age of Kings | El clásico de las conquistas en tiempo real cumple 25 años

Este próximo lunes 30 de septiembre se cumplen 25 años del lanzamiento de uno de los clásicos de los videojuegos de computadoras, el mítico Age of Empires II: The Age of Kings.

Se trata de uno de los títulos que marcó un antes y un después en los RTS (juegos de estrategia a tiempo real, según sus siglas en inglés). Fue desarrollado por Ensemble Studios y publicado por Microsoft.

El hecho de que haya cautivado a millones de jugadores alrededor del mundo, consolida a esta franquicia como una de las más queridas y longevas del gaming.

Age of Empires II: The Age of Kings se lanzó tanto para PC, bajo el sistema operativo de Windows, como para Mac. Tenía un precio de 50 dólares, aunque todos sabemos que había otras vías para obtenerlo, como por ejemplo, que te viniera con la actualización del software, no sean mal pensados.

Esta versión del videojuego llegó poco después del éxito de su predecesor, Age of Empires (1997), pero con un enfoque diferente, centrado en la Edad Media en lugar de las civilizaciones más antiguas.

Age of Empires II The Age of Kings

The Age of Kings llegó con la bandera de permitir a los jugadores tomar el control de diferentes civilizaciones históricas, construir imperios y dirigir ejércitos a través de campañas que incluyen batallas épicas y personajes históricos como Juana de Arco, Genghis Khan y William Wallace.

Un clásico de la historia de PC

Una de las claves del éxito del juego fue su equilibrio entre la accesibilidad para los novatos y la profundidad estratégica para los jugadores más experimentados. Age of Empires II se destacó por la capacidad de gestionar recursos, construir ciudades, formar ejércitos, y llevar a cabo campañas militares y económicas, todo mientras el jugador se sumerge en la rica historia de la Edad Media.

Entre sus innovaciones destacan:

Civilizaciones variadas : Con 13 civilizaciones originales en el lanzamiento, cada una con su propio estilo de juego, unidades especiales y tecnologías, el juego ofrecía una gran rejugabilidad.

: Con 13 civilizaciones originales en el lanzamiento, cada una con su propio estilo de juego, unidades especiales y tecnologías, el juego ofrecía una gran rejugabilidad. Modo campaña : Las campañas históricas, que narran eventos significativos de la Edad Media, son ampliamente recordadas por sus elementos educativos e inmersivos.

: Las campañas históricas, que narran eventos significativos de la Edad Media, son ampliamente recordadas por sus elementos educativos e inmersivos. Multijugador: Una de las características más queridas fue su modo multijugador, que permitía batallas de hasta 8 jugadores a través de conexión local o Internet.

El éxito del juego fue tan grande, que trascendió las computadoras y encontró alojamiento en las consolas de videojuegos. En el 2001 se lanzó una versión para PlayStation 2, aunque la verdad es que no tuvo la misma repercusión de PC.