La Velada del Año V en riesgo | Ibai Llanos dice que no se siente con ganas de hacer otro evento de esta magnitud

Ibai Llanos organiza uno de los eventos más impresionantes en el mundo del stream de habla hispana, con La Velada del Año. Cada una de las realizadas ha sido maravillosamente exitosa, superando con creces la versión anterior. Para que tengamos un ejemplo, las dos últimas se hicieron en el estadio Wanda Metropolitano y Santiago Bernabéu, casas de dos de los clubes de fútbol más importantes del mundo, Atlético de Madrid y Real Madrid, respectivamente.

PUBLICIDAD

En la última, además de las peleas de boxeo entre streamers que es el atractivo de los eventos, hubo presentaciones de Will Smith y David Bisbal, por sólo mencionar a dos de las figuras importantes.

Una vez que se termina una Velada del Año, inmediatamente aparece la pregunta entre los fanáticos sobre lo que va a ocurrir con la siguiente. Sin embargo, todo parece indicar que Ibai Llanos no quiere volver a pasar por el proceso de organización de tan majestuoso evento. Así se lo hizo saber a El Rubius, durante una charla que tuvieron en Andorra.

Ibai visitó a El Rubius y entre ambos caminaron decenas de kilómetros charlando sobre los proyectos futuros de cada uno. Fue allí cuando Ibai confesó que quizás no haya Velada del Año 5.

Ibai Llanos sobre la próxima Velada del Año

“Pues la verdad es que no lo sé tío. Ahora mismo estoy en un punto de mi vida en el que estoy tomando muchas decisiones. Me siento un poco estancado en general en streaming. Creo que he quemado demasiadas etapas, he hecho demasiadas cosas en directo. Ahora, por ejemplo, YouTube es algo que me motiva mucho”, añadió Ibai haciendo una sugerencia de que posiblemente se aleje de eventos tan grandes como La Velada del Año.