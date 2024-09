La carrera por el GOTY se está cerrando y estos son los posibles nominados

En un abrir y cerrar de ojos, ya estamos camino a la recta final del año 2024 y en el mundo de los videojuegos, sobre todo habiendo pasado el verano, es sinónimo a que ya se han estrenado gran cantidad de los títulos más esperados en el año. Además de horas de diversión, esto sólo puede significar que la carrera por el juego del año, por el GOTY está en su recta final pues ya hay varios juegos que se postulan como nominados y un par que si bien no se han estrenado, desde ya generan gran expectativa. En esta nota, repasamos a los mejores.

Black Myth: Wukong, el que ya es ganador para muchos

Game Science es una pequeña distribuidora que gracias a este título se puso a la altura de las más grandes. Se encuentra basado en una novela China llamada “Viaje al Oeste” que publicada en el siglo XVI, hablaba sobre la peregrinación de un monje budista. Para este juego, la historia cobra vida e inicia con Sun Wukong quien al recuperar escrituras budistas y estar a punto de ascender a la Budeidad, la rechaza para desencadenar el enojo de la Corte Celestial y así, dar pie a una de las historias más grandes del año.

En la actualidad con el mejoramiento de tecnologías y de la industria en sí, los videojuegos se han vuelto obras complejas y más aún si hablamos los nominados al GOTY. Desde una buena historia, gráficos de alta calidad, un buen diseño de niveles y sistema de peleas. Todos estos aspectos los cumple este videojuego desde la primera cinemática y el mismo tutorial, destacando lo diversificado del combate, así como lo únicos que son cada uno de los jefes que enfrentas a lo largo de la historia.

Astro Bot, el “juego de niños” que pelea por llevarse un juego de grandes

En un inicio, parecía que sería uno de esos juegos de plataforma que pasaría sin pena ni gloria y que buscaban tener referencias a otros títulos para no pasar desapercibidos sin embargo, demostró ser el videojuego que merecía una empresa del tamaño de PlayStation debido a sus 30 años. Esta vez, viajamos de la mano de nuestro amigo Astro, cuya nave nodriza, con la peculiar forma de una consola PlayStation 5, sufre un ataque alienígena que la deja dañada con ello, la misión de cruzar planetas con tal de repararla.

Como buen robot espacial, monta una base donde además de reparar la nave, le dará refugio a los 300 robots que conforman su tripulación mientras cruza planetas que hacen referencia a los mejores videojuegos de la empresa de Sony. Con esto es fácil darse una idea de toda la gran cantidad de niveles y horas de juego que ofrece. Esto acompañado a un gran diseño de niveles llenos de vida que hacen cada experiencia única e incluso retadora por ocasiones. Destacando las referencias pues se nota de inicio a fin el cariño que le pusieron a este título ya que cada mundo está cuidado hasta con el más pequeño easter egg para así convertirse en una carta de amor a los fanáticos de la franquicia.

El renacimiento de un grande: Final Fantasy VII Rebirth

El gran trabajo que se realizó con Resident Evil en años anteriores demostró que grandes remakes tienen material para ser nominados al GOTY y el caso de este clásico de los videojuegos no fue la excepción. La espera de prácticamente 20 años llegó a su fin y desde inicios de año fuimos testigos de como, de la mano de Square Enix, volvió a la vida este juego de 1997 al lanzar a la venta la segunda parte.

Si había un temor es que no se cumplieran las expectativas para un videojuego tan influyente en la historia de esta industria y el resultado fue mejor al que se esperaba. Este remake del RPG de acción por turnos lleno de vida la aventura de Sora con secretos por descubrir a cada paso. Si bien parecía complejo, le dio más profundidad a cada escenario, capítulo e incluso personaje de la historia inicial que acompañado de un gran mapa e increíbles gráficas vuelven única a esta experiencia. no dejando de lado el sistema de combate que ya venía mejorado desde la parte Rebirth y que mantiene gracias al sistema de Presionado y Stagger.

Si bien hay serios competidores, aún no todo está escrito en la carrera por el GOTY de 2024 pues hay videojuegos por estrenarse que mantienen una expectativa bastante alta como lo es la nueva entrega de nuestros fontaneros favoritos como Mario & Luigi: Conexión fraternal, una nueva entrega de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y sin duda, el remake de otro juego grande en la historia como Silent Hill 2 a inicios de octubre