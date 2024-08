El Super Saiyajin 10 de Goku es real: así se ve esta brutal transformación de Dragon Ball que nunca vimos en el manga

Las transformaciones de Dragon Ball se han salido de control, en 40 años de historia en el manga y anime de Akira Toriyama. Con el simple objetivo de incrementar los poderes de los Guerreros Z, el mangaka japonés y sus ayudantes le fueron dando nuevas formas que en algunos casos fueron brutales y en otros estuvieron de sobra.

Ese no es el caso de esta transformación de la que les venimos a hablar. No es canon, ya que no salió en el manga o en el anime. Tampoco es oficial, ya que no la hizo Akira Toriyama, Toyotaro, ni ningún empleado de Dragon Ball para un producto de la franquicia.

El Super Saiyajin 10 es un producto meramente del Fan Art, que aunque no sea oficial, nos alegramos de haberlo visto por primera vez, ya que después de apreciar su obra quedarás impactado por lo imponente que se ve este guerrero.

Un creador de contenido, identificado en TikTok como Zaikx, realiza un brutal posteo en el que muestra un montón de formas alcanzadas por Goku durante sus intensos entrenamientos, en la imaginación del fan service de Dragon Ball.

Así nace el Super Saiyajin 10, que es muchísimo más poderoso que el Super Saiyajin 4 (transformación oficial), pero no sabemos si iguala al Blue, God o al Ultra Instinto.

El Super Saiyajin 10 de Goku

Tal y como les mostramos en la imagen que les compartimos abajo, el Super Saiyajin 10 tiene pelaje de mono por todo su cuerpo. Al igual que la transformación del SSJ4, a este también le sale cola.

Sin embargo, la diferencia es que el pelaje de este guerrero que tiene el instinto de un simio, bien a lo básico saiyajin, es de color gris. Ese color cubre absolutamente todo el cuerpo de Goku, incluyendo su rostro y hasta sus ojos, dándole un aspecto aterrador a simple vista.