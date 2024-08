Así es el mod que transforma a Goku en un personaje jugable para Black Myth: Wukong

La aparición de Goku como un mod en Black Myth: Wukong genera sorpresa en los fanáticos de Dragon Ball y del videojuego. Aunque sea una colaboración inesperada, tiene mucho sentido cuando vemos los detalles de este desarrollo de la gente de Game Science.

El argumento de las aventuras de cada serie es diferente, ciertamente, pero el argumento base en el que se inspiran es básicamente el mismo. Black Myth: Wukong está basado en la famosa novela literaria de China, “Viaje al Oeste”.

Y aunque nunca se confirmó, se dice que Akira Toriyama se inspiró en esta misma novela para crear Dragon Ball. De hecho, los bocetos originales del Sensei japonés muestran a un Goku que tenía un aspecto de mono, muy similar a Wukong, pero después le dio un aspecto humano y le mantuvo la cola para poderle dar el título de especie saiyajin.

Entonces, al conocer este detalle tiene mucha más lógica que Goku aparezca como un personaje para jugar Black Myth: Wukong, aunque no sean ilustraciones oficiales del videojuego.

De acuerdo con una reseña de La Cuarta, este mod con el que puedes usar a Goku en este videojuego, fue creado por NorskPL. Para poderlo aplicar, se encuentra disponible en Nexus Mod.

Advertimos que no es el mejor Goku, por no decir que es horrendo, pero al menos vemos todas la características del saiyajin como su particular peinado y su atuendo que combina el color naranja con el azul.

Black Myth Wukong Goku Dragon Ball 2

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong es un videojuego de acción y rol que desde su estreno, provocó una gran reacción entre los jugadores. Su argumento está inspirado en la novela clásica “Viaje al Oeste” (de la que se dice que también inspiró a Dragon Ball), una de las cuatro grandes novelas clásicas de la literatura de China. En esta aventura, encarnarás a Sun Wukong, el Rey Mono, un personaje icónico de la mitología china conocido por su fuerza y habilidades sobrenaturales.

El videojuego fue desarrollado por Game Science, utilizando los motores de Unreal Engine 5. Ofrece unos gráficos de alta calidad y muy detallados, con animaciones fluidas y entornos visualmente impresionantes.