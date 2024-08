Según filtraciones, el PlayStation 5 Pro se anunciará en el State of Play de Septiembre

Desde el ahora ya lejano lanzamiento que realizara Sony de la PlayStation 5 en 2020, todos los fanáticos de esta consola no esperaron ni un sólo día para comenzar los rumores sobre una versión Pro más potente han sido constantes. Aunque Sony aún no ha confirmado oficialmente la existencia de este nuevo modelo, cada vez hay más indicios que apuntan a su inminente llegada.

PUBLICIDAD

Recientemente, y en una especie de curiosidad de internet, archivos internos de No Man’s Sky hicieron que los rumores cobraran fuerza, dando un guiño a que la PS5 Pro es más que una simple filtración. Por si fuera poco, a todo esto se suma la filtración del reconocido periodista Jeff Grubb, quien dió durante el programa Game Mess Mornings dió a conocer que el lanzamiento de la consola efectivamente se encuentra programado para este año.

Por si fuer poco, Grubb también mencionó la posibilidad de un State of Play a finales de septiembre, donde podrían revelarse los primeros detalles oficiales sobre la PS5 Pro. Sin embargo, el periodista enfatizó que no se trata de un PlayStation Showcase, por lo que la presencia de la consola no está garantizada.

La emoción entre los jugadores se ha intensificado tras las declaraciones de un desarrollador anónimo durante la gamescom 2024. Según este informante, su equipo ya ha recibido las especificaciones técnicas de la PS5 Pro y está trabajando en optimizar sus juegos para aprovechar al máximo el potencial de este nuevo hardware. Incluso se menciona que títulos desarrollados con Unreal Engine 5 podrían experimentar un rendimiento significativamente mejor en la consola.

Si bien estos rumores aún no han sido confirmados oficialmente por Sony, resultan sin duda alguna en un panorama alentador para los fanáticos de PlayStation y del gaming en general. Ha revivido la posibilidad de contar con una consola más potente y capaz que será capaz de ofrecer experiencias de juego aún más inmersivas es sin duda una noticia muy esperada por la comunidad gamer.