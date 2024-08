Ibai Llanos sale del LOL y el Valorant para probar el Elden Ring: la pasó bastante mal al principio

Ibai Llanos es conocido por disfrutar de diferentes partidas de League of Legends (LOL) o Valorant. Lo recordamos por las largas noches de Among Us y una que otra partida de Fall Guys. Sin embargo, cuando se trata de videojuegos de mayor complejidad, como el Elden Ring, sí los juega pero no es común que lo haga en stream.

Es por eso que el influencer ha sorprendido de manera positiva a sus fans, al stremear mientras juega el videojuego de FromSoftware y Bandai Namco.

Nadie pone en duda la capacidad del stremer español para los videojuegos, pero el Elden Ring significa un escalón más arriba en los niveles de dificultad.

Los primeros retos volvieron loco a Ibai y sus reacciones se hicieron virales en las redes sociales, por la forma de ser del streamer español, que siempre tiene algo gracioso para sus seguidores. MeriStation reseña que uno de los atascamientos del streamer fue en Margit, El Augurio Caído, uno de los primeros jefes obligatorios.

Es de las primeras trabas que se encuentra cualquiera que juegue Elden Ring, lo que no significa que sea sencillo superar esta etapa.

Poco a poco, Ibai

“Buenos, señores, para el que no lo sepa, nos hemos quedado hace un rato a literalmente un hit de matarlo”, dijo Ibai en un clip que le da la vuelta al mundo en TikTok.

“Este juego no tiene ningún tipo de sentido. No sé qué deciros, la verdad, me he quedado como si me hubiesen follado. Pero como si me hubiesen follado, no sé, escupiéndome e insultándome cinco horas. Me he levantado, he ido al supermercado, he paseado, he estado entrenando, y luego he grabado para YouTube. He comido, me he sentado aquí, he jugado cinco horas contra el mismo boss y ya es la hora de cenar. Pues se ha acabado el día de hoy”, destacó el streamer español.