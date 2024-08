Sin comida ni insulina: concurso de MrBeast puso en riesgo a participantes por dinero

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, no detiene su marcha como el creador de contenidos más grande de todo Internet. Recientemente ha sido contratado por Prime Video para realizar un reto que se puede comparar con los vistos en la famosa serie de Netflix, El Juego del Calamar.

La diferencia, tal y como lo dijo el mismo MrBeast, es que en este reto no se pondrá en riesgo la vida de los concursantes.

Sin embargo, reportes de diferentes medios en Internet revelan una situación algo preocupante para algunos de los participantes, ya que la organización del YouTuber está descuidando detalles muy delicados para el bienestar de las personas que juegan.

En este reto en el que MrBeast se junta con la plataforma de Prime Video, los concursantes luchan en brutales retos para ganar un premio final, de 5 millones de dólares.

Pero al parecer el problema no está en los retos, sino en el descuido de la producción del show, que ni siquiera distingue de si uno de los participantes sufre de una enfermedad o es alérgico a uno de los alimentos que ofrecen, cuando se acuerdan de darles de comer.

Durante los retos, ciertamente, no hay posibilidad de que un participante pierda la vida. Pero, según lo que cuentan medios como The New York Times, los concursantes no están siendo tratados como humanos.

MrBeast suele ser atento, pero en esta erró de manera monumental

“Firmamos para participar en el concurso, pero no para no ser alimentados, recibir agua o ser tratados como seres humanos”, habría dicho uno de los participantes.

Los señalamientos negativos sobre el show es que para comer les daban restos de arroz frío, huevos duros y vegetales crudos, sin preguntar si alguno es alérgico a algún medicamento o vegano.