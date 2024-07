Carlos Hugo Hidalgo, actor de Ranma, nos aclaró todo lo que se sabe sobre el doblaje latino en el remake de Ranma 1/2

El regreso de Ranma 1/2 con un remake anunciado a mediados de la semana pasada, trajo consigo un torbellino de información sobre la llegada de la serie a nuestro continente. En muchos portales y cuentas de redes sociales se difundió que todo el cast del doblaje latino ya había sido contactado, pero Carlos Hugo Hidalgo, icónico actor que hizo la voz de Ranma, nos comentó que todavía no hay un llamado del estudio MAPPA o de los encargados de la serie.

PUBLICIDAD

En una entrevista exclusiva con FayerWayer, el actor mexicano de 55 años nos habló de este tema en específico, con la intención de aclarar que todavía no hay un contacto oficial con el equipo que hizo el doblaje de la serie, entre finales de los años 80 y principio de los 90.

Además, Carlos Hugo Hidalgo nos expresa su emoción por el regreso de la serie, que más allá de si trabaja o no en ella, es un animé que marcó el éxito de su carrera profesional.

Emoción: el sentimiento de todos los que trabajaron en Ranma 1/2 al enterarse de que hay remake oficial

¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte que iban a sacar un remake de Ranma 1/2?

-Honestamente, no lo creía a pesar de que ya estaba dado el anuncio en el Twitter de la autora, Rumiko Takahashi. Después, claro, terminé como todos, emocionado.

¿Qué significa Ranma 1/2 para tu vida profesional? ¿Eres fan más allá de haber trabajado con esta historia?

Ranma es muy importante en mi vida profesional ya que más allá de la importancia que tiene el personaje en la cultura pop, significa el primer papel importante dentro de la empresa que era mi casa: Audiomaster 3000. El anime siempre me ha gustado desde niño, y mi primer super héroe fue “fantasmagórico” entre otros como “meteoro” (speed racer) , “Tritón” y la inolvidable “señorita cometa”. Soy muy especial para ver animé, pero puedo decirte que hay series como “Candy”, “Remi”, “Tom Sawyer”, o “Cowboy Bebop” que me gustan, debo agregar que como cinéfilo, uno de mis preferidos en esta especialidad es Satoshi Kon.

¿Cómo te hubiese gustado que cerraran la historia original y cómo te gustaría que termine esta nueva versión?

-Siendo sincero, la primera animación me hubiera gustado que se hubiera cerrado por lo menos con un acercamiento mas completo de Ranma con su madre. Siempre estuve de acuerdo con la autora de que eran demasiado jóvenes para casarse, pero eso fue también en otra época, hoy me gustaría que tuviera un cierre mas concluyente en cuanto a la relación de Ranma y Akane, aunque no necesariamente necesitan casarse para darle un final a su historia.

¿Cuál ha sido para ti el personaje más importante que interpretaste en tu carrera?

Además de Ranma, Eric Matthews de “aprendiendo a vivir” y “el mundo de riley “, asimismo, el principe Edward en “Corazón Valiente” con Mel Gibson, ya que tuve la oportunidad de trabajar con dos grandes amigos y maestros, Carlos Magaña y Juan Felipe Preciado.

¿Recibiste algún contacto por parte de MAPPA o los directores de doblaje de LATAM para hacer el doblaje latino del Remake de Ranma 1/2?

NO. Aún nada. Y pongo en mayúsculas esa negativa, porque al igual que el público general todo lo que se es lo que oficialmente se ha informado, sin embargo hay muchos sitios de “noticias”, en la web que se han empeñado en difundir y falsear declaraciones que ni yo ni mis compañeros hemos hecho.

El doblaje latino de Ranma 1/2 original está realizado por los siguientes talentos: