“Quiero seguir grabando temas para los fans”: Jade, icónica voz del opening de Ranma 1/2, espera estar en el ramake del anime

La noticia del regreso del anime de Ranma 1/2 se ubicó en lo más alto de las tendencias de Internet en las últimas 48 horas. Tenemos tráiler, fecha de estreno mundial y posible plataforma de streaming en donde se va a transmitir.

Sin embargo, no se especificaron los detalles de quiénes serán los actores que realizarán los doblajes para las versiones en español latino. Eso nos hizo mirar los nombres que le dieron vida a Ranma, Ranmachan, Shampoo, Akane y el resto de la banda en nuestro idioma.

Uno de los primeros contactos que hicimos fue con María de Jesús Terán, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Jade. Se trata de la talentosa cantante que le pone la voz al opening de la serie que salió entre finales de los 80 y principios de los 90.

Teníamos el objetivo principal de saber si los actores, actrices y cantantes latinos estarán en el ramake de Ranma 1/2. Pero en la charla con Jade nos encontramos con un tesoro mucho mayor: la cantante y muchos de los talentos que trabajaron en la serie son tan fanáticos del animé como nosotros.

Eso, aunque suene insólito, no es muy fácil de encontrar. Quienes suelen trabajar con el doblaje de anime hacen su parte y no consumen el contenido.

No es el caso de Jade, ya que en el mismo inicio de la charla que tuvimos con ella en FayerWayer, nos comentó cómo le gustaría que terminen las cosas en este regreso de Ranma 1/2, para que no quede abierto o inconcluso, como el caso del anime original. Ese simple gesto fue suficiente para atraparnos.

“El anime que hemos visto ya de por sí marca la infancia de los chicos y la historia siempre me ha gustado. El final queda abierto pero si me preguntas con quién quisiera que se quedara Ranma diría Shampoo. Ahora viene de cero, capítulos nuevos y quizá hasta personajes nuevos aún no se sabe”, dijo Jade en entrevista con FayerWayer.

Un live lleno de emociones

Cuando se dio a conocer la noticia del remake de Ranma 1/2, Jade preparó una transmisión en vivo (pueden disfrutar en este enlace) con gran parte del cast para hablar de las sensaciones que les dejó a cada uno el regreso del icónico animé.

Todavía no se sabe quienes estarán a cargo de las voces de los personajes del remake de Ranma 1/2 en América Latina. Lo que sí sabemos es que los actores y actrices principales están emocionados, esperando ser tomados en cuenta para el retorno de una serie que fue sumamente importante para sus carreras profesionales.

Jade, tal cual todos los fanáticos del anime, está en todos los detalles del remake. “Se anunció que la serie está dirigida por Uda Konosuke en el estudio MAPPA y lo mas bonito es que muchos de los actores originales retomarán sus personajes. Ojalá sea así si es que deciden hacerlo en nuestro idioma”, nos dijo la cantante.

Con respecto a su posible participación cantando un hipotético opening del remake de Ranma 1/2 dijo lo siguiente:

“Seguramente traerá opening y ending pero pues ellos decidirán primero si lo traen al español y quien lo cantará. Me encantaría por supuesto interpretarlos”

Nos atrevimos a preguntarle si tenía algo pensado en caso de que la llamen para interpretar el nuevo tema y su respuesta fue: “¡¡¡Si….ACEPTAR!!!”, demostración de lo mucho que quiere a las aventuras de Rumiko Takahashi.

El doblaje latino de Ranma 1/2 original está realizado por los siguientes talentos:

Carlos Hugo Hidalgo: Ranma Saotome

Irma Carmona: Ranma-Chan

Rossy Aguirre: Akane Tendo

Daniel Abundis: Maestro Happosai

Rocío Prado: Directora del doblaje y voz de Kodachi

Gabriel Gama: Kuno

Gerardo del Valle: Ryoga / Pchan

Gaby Maya: Editora de Editorial Toukan

Araceli de León (falleció en 1999): Shampoo

Jade en el mundo del anime

Jade tiene una inmensa trayectoria en el mundo del anime y las series animadas en general.

Si bien Ranma es una de las que más quiere, destaca que siente un gran apego por otros trabajos como: Pokemon Dance Mix, Mikami la Cazafantasmas, Las Patoaventuras, Silvestre y Piolin, Plaza Sesamo, Muppets Babies, Los Aventireros del Aire, entre tantos otros.

Nos contó que uno de sus mejores amigos en lo profesional fue Ricardo Silva (cantante del icónico Chala Head Chala de Dragon Ball Z, que murió producto del covid-19 en el 2021) con quien grabó varias colaboraciones.

Jade y Ricardo Silva

“Fue uno de mis mejores amigos. Con él podía aterrizar todas las ideas locas y al revés. Grabamos juntos muchos años y a los organizadores les gustaba vernos en el escenario porque contábamos muchas aventuras que vivimos juntos”, dijo Jade sobre el gran Ricardo Silva.