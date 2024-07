MrBeast y una nueva acción que deja en evidencia a los políticos del mundo: limpió 15 millones de kilos de basura del mar

Un joven de 26 años llamado Jimmy Donaldson, que lo único que hace es tener creatividad para contenidos en Internet, vuelve a dejar en evidencia a los políticos de todo el mundo. MrBeast, el nombre por el que todos lo conocemos, limpió 15 millones de kilos de los océanos, y el equipo de TeamSeas lo verificó y agradeció la iniciativa del YouTuber estadounidense.

Entendemos que MrBeast hace dinero con cada uno de sus contenidos, incluyendo este, que seguro acumulará millones de reproducciones en las plataformas de Internet. Sin embargo, no deja de ser una buena acción en beneficio del planeta en el que vivimos.

La basura en los océanos repercute de manera directa en los ecosistemas acuáticos y la fauna marina, y de manera indirecta en la vida terrestre y en la cadena alimenticia, ya que los productos del mar llegan contaminados a las personas.

La problemática de la basura en los océanos tiene décadas en los escritorios de diferentes organizaciones políticas y sociales, que no destinan la ayuda necesaria para solucionar este problema. MrBeast, siendo una simple celebridad de Internet, limpiando 15 millones de kilos, nos hacen pensar que los gobiernos podrían limpiar todo en pocos años, y además crear campañas de concientización para evitar que se contamine de nuevo.

“Cuando ayudamos a la gente (curando a 1000 ciegos, construyendo 100 casas, 100 pozos, etc.), la gente se enoja y dice ‘yo no debería hacer esto y los gobiernos deberían hacerlo’. Sí, lo ideal es que un YouTuber no sea el que solucione estos problemas, pero yo no me quedaré sin hacer nada”, había dicho MrBeast en un posteo de X, a finales del mes pasado.

La fama de Mr. Beast como una de las mayores celebridades de Internet no se basa sólo en sus videos. Aunque su contenido es curioso y atractivo para millones de personas, el influencer estadounidense también busca llegar a personas que seguramente no lo conocen por su material en las redes sociales.

Tal es el ejemplo de un poblado rural y humilde en Colombia, que afectado por las condiciones climáticas de la región, tiene familias que perdieron sus casas o medios de transporte.

Mr. Beast acudió al rescate y regaló al menos cuatro casas a personas que habían perdido todo. Además, obsequió motos, bicicletas y dinero para quienes lo necesitaran.

Es la segunda vez que hace esto por el mar. Antes había hecho algo similar, al eliminar 14 millones de kilos de los océanos, por medio de la misma iniciativa de TeamSeas.