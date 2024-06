Ibai Llanos habla de su futuro a meses de vencer su contrato con Twitch: ¿Es posible que se mude a Kick?

El futuro de Ibai Llanos es uno de los temas de conversación que tienen relevancia en el mundo del stream. El creador de contenidos español tiene un contrato de exclusividad con Twitch, que no le permite realizar transmisiones en otras plataformas como Kick o YouTube, por poner dos ejemplos.

Sin embargo, a meses de vencer este acuerdo comercial, el streamer español habla sobre la situación, y muchos piensan que podría haber un cambio de plataforma, o tal y como lo describe el mismo Ibai: se podría quedar sin contrato y transmitir en donde le plazca.

El contrato, según revela Ibai Llanos, se vence en diciembre. A partir de esa fecha podríamos ver al español transmitiendo en otros servicio, lo que sería un golpe fuerte para Twitch.

El futuro de Ibai en el stream

“Ahí veré lo que quiero hacer con mi vida. Si no tienes contrato con nadie, puede streamear donde quieras, cosa que es bastante cómodo porque un día abres en YouTube, otro en Twitch. Te apetece abrir en Kick y abres en Kick. O abres en Twitter”, dijo Ibai, según eSports.

“La verdad es que no tengo ni idea de qué voy a hacer con mi vida. Tengo que decidir si quiero seguir streameando no se cuantas horas, menos horas, hacer más YouTube, menos YouTube. No lo he pensado. Es algo que ha pasado a veces por mi cabeza, pero no lo he decidido”, añade el streamer.

El mismo Ibai cuenta que todavía no tiene ninguna propuesta en mesa, pero admite que tampoco ha buscado mucho. Por ahora no está preocupado. Quiere cumplir hasta diciembre del 2024 y después ver hacia donde se mueven las cosas.

Twitch, por los momentos, disfrutará de una de las mejores movidas que tiene Ibai, La Velada del Año 4, que al estar organizada por el streamer español, sólo se transmite por este servicio.