Auronplay asegura que no se mudará de Twitch y explica sus verdaderos motivos

Kick cayó en Internet como una verdadera patada para las otras plataformas en donde los streamers realizan transmisiones en vivo.

De entrada ofrece mayores ganancias, para quienes tengan mayor cantidad de suscripciones, en comparación con otros servicios, como Twitch. Sin embargo, eso no ha hecho que grandes influencer se vayan hacia esta nueva página, como el caso de Raúl Álvarez Genes, mejor conocido como Auronplay.

A pesar de que Auronplay recientemente se negó a entrevistar a Dan Clancy, CEO de Twitch, eso no quiere decir que se quiera mudar de plataforma. Él lo explicó bien en uno de sus directos, que no quería recibir al ejecutivo porque sentía que no tenía nada nuevo para preguntarle.

“Si a mi también me lo han ofrecido, pero yo aquí no voy a traer a ese señor. Además, cuando ya ha estado en 20 canales, que p#llas le voy a preguntar yo que no le haya preguntado cualquiera, ¿sabes? Ya está todo preguntado. Si puedo, veré el de ElRubius, será interesante. Aunque ya le han preguntado por Kick y todo eso, y te echa un discurso de la polla. Osea no dice nada, no te creas que dice que son unos hijos de p***. No dice nada”, dijo AuronPlay.

¿Por qué Auronplay se queda en Twitch?

El 2 de julio venció su contrato con Twitch, lo que significa que Auronplay ya no tiene exclusividad con la plataforma. Y aunque en términos legales ya puede hacer directos en donde le plazca, el español elige de momento seguir en el mismo servicio.

“Mucha gente pensaba que me retiraba. Ayer acabé mi contrato con Twitch, eso no significa que me vaya a morir o que me vaya a retirar. Eso solo significa que no tengo exclusividad, que yo mañana puedo abrir stream en YouTube, si me apetece. Cosa que de momento no voy a hacer. Puedo hacer lo que me salga de los huevos, como abrir stream en Kick”, dijo Auronplay, según reseña eSports.

Explica que desde hace tiempo estaba esperando que su contrato se terminara, porque ya quería no sentirse preso de una plataforma, pero que de igual forma pretende seguir en Twitch.

“Es lo que llevaba buscando hace un montón de tiempo y ha llegado el momento. Me he tenido que esperar un año. De momento, voy a seguir en Twitch porque esta es mi casa, en los streams. En el tema de vídeos mi casita siempre será YouTube”, sostuvo el streamer.

“De momento seguiremos aquí, a no ser que algo cambie, porque es donde está mi comunidad. Es donde me gusta estar con o sin contrato”, cerró Auron.