Will Smith en La Velada del Año 4: ¿Cuál será el rol del actor y rapero norteamericano en el evento de Ibai Llanos?

El repertorio principal de las peleas y actuaciones musicales de La Velada del Año 4 está anunciado desde hace meses. Diferentes streamers de habla hispana y artistas de la talla de Nicky Jam, Anuel AA, David Bisbal, Julieta Venegas y Young Miko se subirán al escenario del Santiago Bernabéu, para animar el evento de Ibai Llanos.

Sin embargo, además de la alineación mencionada, Ibai Llanos sorprendió a sus fanáticos y seguidores al anunciar la participación sorpresa de Will Smith.

El icónico actor norteamericano, con un pasado importante en el Hip-Hop estadounidense, llegará a Madrid, España, para lo que ya se anuncia como la mejor Velada del Año, en la corta historia de este evento organizado por streamers.

Cuando Ibai regresó de México, en donde estuvo participando de la Kings League World Cup, que casualmente ganó su equipo, el Porcinos FC, se conectó en un directo para anunciar a Will Smith. Incluso tuvo una charla con el actor ganador del Oscar.

¿Qué va a hacer Will Smith en La Velada del Año 4?

Will Smith vive un momento exitoso en la taquilla de los cines a nivel mundial, tras la buena recepción de Bad Boys: Ride or Die (Bad Boys 4). Pero ahora parece pasar la página de la actuación, y a sus 55 años darse una nueva oportunidad con la música.

En la charla con Ibai, que fue su confirmación de que sí va a estar en La Velada del Año 4, el actor dijo que los últimos dos años de su vida fueron muy estresantes a nivel laboral, por lo que decidió calmar los momentos tensos escribiendo canciones y componiendo temas musicales.

Ahora, justo después de rodar Bad Boys 4 se dedicó a darle forma y está a punto de regresar a la industria musical. Es por eso que lo más probable es que veamos a Will Smith con sus nuevos temas, estrenándolos en La Velada del Año 4.

Los que son +30 (casi 40) esperan que Will Smith cante uno de sus más grandes éxitos lanzados en 1998, “Welcome to Miami”. Si no lo recuerdas o no lo sabías, esta fue una canción que el actor de “Soy Leyenda” lanzó hace 26 años.