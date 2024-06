La comprometedora frase que Tiago PZK le habría dicho a Brunenger antes de supuestamente golpearlo

Bruno Kruszyn, mejor conocido como Brunenger, encendió toda una polémica en el mundo de los streamers de habla hispana, sobre todo los de Argentina, después de denunciar una brutal agresión de parte del cantante, Tiago PZK.

A través de varias historias en sus redes sociales y de un directo en su cuenta de Kick, Brunenger contó cómo fue que Tiago PZK y su grupo de amigos, supuestamente, le provocaron varias lesiones.

“Estaba en Picheo (un local nocturno), ahí, tranquilo, esperando a Valen, con Pablo, que estaba en el baño. Vinieron, lo sacaron a Pablo, vino Tiago PZK a querer hablar a los gritos y ahí empezó a pegar entre seis amigos. Estoy recaliente, porque estos son los mismos que se hacen moralistas con otros temas que existen y después vienen y te pegan entre 6 cuando estás solo”, dijo Brunenger, según reseña Ciudad Magazine.

Dentro del relato de Brunenger, el streamer explica que la charla entre él y Tiago PZK comenzó subida de tono, pero que no lo golpeó de entrada. Primero, le habría dicho una frase comprometedora para el cantante de música urbana alternativa.

“¿Te tengo que tener miedo?”, le dijo Brunenger a Tiago. A lo que el cantante respondió: “sí, a mi me tienes que tener miedo”. Después de eso, según el streamer, vino la agresión.

Tiago PZK, quien al parecer viene sumergiéndose en varias polémicas, negó todo lo sucedido. “La gente que me conoce sabe que no soy una mala persona. Lo llamé porque quería hablar, la gente que me conoce sabe que nunca me agarré a las piñas, que no soy un chabón violento para nada. De hecho, mi historia cuenta todo lo contrario”, dijo el cantante.

“Quiero que quede bien en claro que yo solo quería hablar con él, no quería que se arme quilombo No quería nada de esto, no quería puterío, porque me vengo comiendo un montón de garrones que no me merezco, entonces uno más no me suma”, añadió.

¿Quién es Brunenger?

Brunenger es uno de los pioneros del grupo de streamers de Argentina que salieron a la escena junto a Martín Pérez Disalvio, mejor conocido como Coscu.

Comenzó a realizar directos cuando tenía 15 años, y el contenido de sus videos siempre lo mantiene sobre la línea de los baneos de las plataformas digitales.