Probamos “Flintlock: The Siege of Dawn” en el Xbox Game Showcase 2024 y estas son nuestras impresiones [FW Labs]

Flintlock, The Siege of Dawn

Tuvimos la oportunidad de tener una primera toma de contacto con Flintlock: The Siege of Dawn, el próximo juego de A44 Games en el contexto del Xbox Game Showcase 2024. Su historia nos lleva a un mundo en el cual nos encontramos en guerra contra los dioses. Nor, la protagonista, se abre camino por el campo de batalla, enfrentándose a zombis y otros seres fantásticos, ayudada por un Dios con forma de zorro llamado Enki.

El título, que estará disponible a partir del 18 de julio, pareciera seguir esta idea de los famosos juegos tipo “Souls-like” pero, ¿es realmente un juego que propone un una habilidad profunda para el jugador? La verdad es que, al menos en los 30 minutos que tuve para probar este títulos, no lo sentí así.

Claro, es el típico juego RPG de fantasía y acción en tercera persona que, a esta altura, pareciera que es el estándar de los títulos AAA, pero eso mismo hace que los elementos clásicos de este tipo de videjuegos se mantengan de forma inalterada. Eso ayuda a la experiencia del jugador que lo prueba por primera vez.

Se salta con los mismos botones de siempre, se desliza de la misma manera que en otros juegos, correr, golpear, etc. No es una jugabilidad que esté rompiendo esquemas, sino más bien, pule lo que ya se puede ver en otros títulos. Particularmente, me paso que sentí muy sensibles los movimientos del personaje al mando, lo que hizo que el movimiento de la cámara del entorno no fuera el más prolijo, pero es algo que se puede arreglar en la configuración.

¿Un souls-like?

En términos de las batallas, con 30 minutos no puedes entender todo lo que puede hacer tu personaje, pero a grandes rasgos, tienes opciones de lanzar granadas de distinto tipo, cambiar tu arma principal cuerpo a cuerpo y dispones de otra arma a distancia (generalmente un revolver o similar).

Eché de menos una batería de combos consecutivos que se pudieran hacer para enfrentarte a los rivales, pero nuevamente, siento que no pude sacarle provecho a la jugabilidad, por lo que no es necesariamente un punto a mejorar por el lado del juego.

Y por lo mismo, no lo sentí complicado. Sin la necesidad de ver conocer a fondo todo el potencial del Nor, derrotar a los enemigos no era particularmente difícil. Hubo momentos, claro, en los que morir se hacía más recurrente, pero fue algo que duró unos 5 minutos. Ya con un conocimiento mínimo del personaje, podías avanzar con relativa rapidez.

Lo que si me gustó bastante fue la variedad de rivales, algunos muy originales. La experiencia de batalla se enriquecía mucho porque en un periodo muy corto de tiempo, pude enfrentarme a enemigos de todos los colores y sabores: hordas de zombies, los que atacan a distancia, los que te embisten, algunos con técnicas de duelista, etc.

Se nota, en ese sentido, la labor de los desarrolladores por hacer un juego que te desafíe pero, nuevamente, sin buscar que te frustres por no poder avanzar con la velocidad que te gustaría.

A nivel gráfico, nos encontramos con todo lo que esperamos de un juego de este nivel: Mundos dinámicos y vivos, amplios cuando quieren serlo y claustrofóbicos cuando deben serlo, con mucha atención al detalle para que la inmersión sea profunda. En ese sentido, si tiene una buena historia, podría ser de esos juegos en los que pierdes la noción del tiempo.

Me parece que Flintlock: The Siege of Dawn puede llegar a ser un gran juego en la medida de que tenga una historia atrapante y bien contada. Por lo demás, tiene las condiciones para ser, como mínimo, juego entretenido.