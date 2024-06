Germán Garmendia cuenta la aterradora historia de cómo predijo la muerte de su papá cuando tenía 3 años

Cuando hablamos de youtubers en Chile, el nombre de Germán Garmendia tiene que necesariamente encabezar la lista. En algún punto fue el segundo canal más seguido de toda la red social y aunque haya sufrido un ataque en su usuario sigue marcando la pauta entre los streamers de Chile, de América Latina y de toda habla hispana.

El chileno, oriundo de Copiapó, siempre atrapa a su audiencia con cada una de sus ocurrencias y vivencias, que en la mayoría de los casos están llenas de gracia.

Sin embargo, recientemente ha llamado la atención de sus fans, al contar una historia bastante aterradora de su niñez. Germán no se acuerda mucho, pero cuando tenía 3 años su papá murió en un accidente de tránsito. El lamentable suceso ocurrió durante el festejo de las navidades de 1993.

Mientras Germán le contaba esto a sus seguidores, en un punto revela que él, haciendo énfasis en que no se acuerda, predijo la muerte de su papá cuando todos pensaban que el accidente no había sido tan grave.

“Nunca he dicho esto. Cuando yo era pequeño, cuando mi papá murió, tuvo un accidente automovilístico. Estaba la familia en Navidad. Estaba toda la familia reunida. Mucha familia, ¿no? Estábamos todos ahí. Eso es algo que me contó mi madre y mi familia. Yo era muy pequeño para acordarme. Pero recibimos la noticia de que mi papá había estado en un accidente. Obviamente, yo no, pero alguien”, recordó en una transmisión, según reseña ADN Chile.

“(A mi familia) le contaron que mi papá tuvo un accidente. Hasta ahí llegó. Lo máximo que le contaron es que tiene una pierna rota y está en el hospital. Bueno, pierna rota, qué mal, está en el hospital, todo bien. Y yo iba saliendo, me voy a bañar, como una película de terror si quieres decir... Iban todos saliendo y yo me quedo parado, dije: ‘Mi papito está muerto, mi papito está muerto’, ‘mi papito está muerto”, añade el streamer en su historia

“La palabra ‘muerte’ no existía en mi casa. Mi papá era una persona muy alegre, no le gustaba pensar en eso, no conocía yo esa palabra. Y dijeron, ‘no, está todo bien’. Nadie estaba pensando en eso (...) Y después confirmamos que mi papá, sí más o menos a esa hora había muerto”, destacó German, extrañado porque no sabe cómo ni por qué dijo eso a la corta edad que tenía en ese entonces.