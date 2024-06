Hermosa modelo británica deja sin palabras a los fans de Demon Slayer con este maravilloso cosplay de Mitsuri

Mitsuri Kanjori se roba las miradas con un cosplay atrevido que rinde tributo a la escena de las aguas termales en Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer.

La historia de Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba) no se puede contar sin nombrar a la hermosa, noble y poderosa Mitsuri. Si bien no aparece en los primeros episodios, en los que Tanjiro, Nezuki e Inosuke se llevan todo el protagonismo, desde que aparece se convierte en un elemento fundamental en el manga y animé de Koyoharu Gotouge.

Cuando vemos a Mitsuri completa, analizando cada uno de sus detalles, llegamos a la conclusión de que es una mujer hermosa. Esa es una característica que toman en consideración todas las modelos que realizan cosplays, ya que saca a relucir la belleza propia junto con la del personaje.

La combinación de los colores en su cabello, el traje en el que predomina el negro con el blanco y su inocultable escote conforman todo un look ideal para cualquier modelo. Todo eso fue considerado por la hermosa británica Lolli, a quien pueden encontrar en las redes sociales como Lolliicos.

Más de 46 mil seguidores son la muestra de que la modelo inglesa destaca en el mundo geek con diferentes interpretaciones de cosplay. Este de Mitsuri es uno de los más destacados que nos hemos encontrado en su feed más reciente.

Mitsuri y Demon Slayer

La brutal saga de Kimetsu no Yaiba se ha convertido en uno de los animes más relevantes de la modernidad, tanto para los otakus como el espectador casual. Y el sin lugar a dudas, entre todo su reparto, el personaje de Mitsuri Kanroji ha adquirido cada vez más peso entre los fans. Particularmente en lo que respecta a la comunidad cosplay.

Si bien la obra original del manga se encuentra terminada por completo el proceso de adaptación de los arcos subsecuentes de la trama ha sido un tanto complejo. La primera película de la serie fue un éxito rotundo a nivel mundial y parece que detonó una dinámica enredada que con el paso del tiempo ha llegado a ser hasta incómoda.

El anime sigue adaptando la trama del material original, pero los primeros episodios de los arcos se están estrenando en salas de cine como si fueran películas, lo que ha generado confusión particularmente entre los fans casuales, generando algunos huecos involuntarios intentando seguir la continuidad de todo.