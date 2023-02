Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village arrasa en Japón - Conoce cuándo se estrena en México y América Latina

Imagen: Konnichiwa Fest | Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village, la nueva película de la franquicia, ha sido un rotundo éxito de taquilla. Conoce la fecha de estreno en México y América Latina.

Japón ha perdido la cabeza con el estreno de Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village, el nuevo largometraje de esta franquicia que ha sido un monumental éxito en las salas de cine de Japón.

Todos recordamos la locura vivida con el estreno de la primera cinta Mugen Train y la antesala a la segunda temporada allá por el año de 2021. Y ahora todo apunta a que se repetirá exactamente el mismo fenómeno con esta nueva película que en realidad es un caso especial.

En sentido estricto, Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village está compuesta por los dos últimos episodios del arco del Yuukaku-hen, también conocido como el Entertainment District Arc.

Y se ensambla también con el preestreno del primer episodio del arco de Katanakaji no Sato-hen, también denominado como el Swordsmith Village Arc.

En otras palabras la cinta se integra básicamente a partir de los dos episodios finales del arco actual y el primero que da arranque al nuevo volumen de la saga en el anime

Dicho detalle hizo que algunos puristas pusieran en duda el impacto de esta cinta con su estreno en salas de cine. Pero por lo menos en Japón ha demostrado ser un aplastante éxito en taquilla.

La buena noticia es que pronto podrá comprobarse si se repite el mismo fenómeno en América Latina.

Cuándo se estrena Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village en México y Latinoamérica

El estreno de esta nueva cinta es el eje central del Demon Slayer World Tour 2023, arrancando con el pie derecho en Japón donde recaudó a lo largo de sus primeros tres días de estreno un total de 1,158,765,410 millones de yenes, lo que equivale a USD $8,79 millones de dólares.

Esta cifra sería sólo la antesala de lo que podría ser un gran paso por las taquillas de cine mundiales. Ya que en algunos territorios, como México, la película ya cuenta con una fecha de estreno concreta y venta de reserva de boletos activa donde ha habido una buena respuesta por parte de los fans.

El sitio web oficial de Konnichiwa Fest confirma que ellos forman parte de la organización del Demon Slayer World Tour 2023 para América Latina, confirmando que para el caso de México el estreno de la cinta será este 4 de marzo de 2023 en la capital del país.

Abriendo funciones para otras ciudades al interior de México a partir del 9 de marzo en más de 400 salas nacionales. Mientras que en otros países se ha confirmado el estreno futuro de Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village.

Aunque queda pendiente por definir sus fechas finales de estreno, que necesariamente serían posteriores al 9 de marzo. Aquí la lista de países confirmados:

Imagen: Konnichiwa Fest | Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village, la nueva película de la franquicia, ha sido un rotundo éxito de taquilla. Conoce la fecha de estreno en México y América Latina.