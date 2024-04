Dragon Ball Z: El día que Akira Toriyama contó que la idea de la fusión surgió de un chiste que le hizo otro mangaka

El último arco de Dragon Ball Z tiene una serie de elementos impresionantes que siempre quedarán marcados en la obra de Akira Toriyama. La presentación de Majin Buu como villano trajo consigo unos nuevos niveles de entidades celestiales que nunca antes habíamos visto: los Supremos Kaiosamas (Kaioshin para algunos). Hubo, además, un quiebre en la división entre la Tierra y el Más Allá, acompañado de técnicas impresionantes como la expulsión de poder de Gohan, el Super Saiyajin 3 y la fusión.

Esta última fue planteada desde diferentes puntos de vista. Todos, con su estilo, fueron aceptados con mucha gratitud por parte de los fanáticos de Dragon Ball Z. ¿De dónde apareció esta brillante idea? Dos cuerpos unidos en uno, por un par de aretes o por un ritual, que involucra una danza sincronizada y dos guerreros exactamente con el mismo Ki, tiene que venir de una mente maestra.

Sin embargo, Akira Toriyama contó en vida de dónde salió esta maravillosa idea de fusionar a dos personajes para hacer un guerrero más fuerte. De acuerdo con el relato del mangaka japonés, del que se hace eco Level Up, el equipo creativo de Dragon Ball estaba buscando la manera de incrementar los poderes de Goku y el resto de los Guerreros Z.

Gotenks

Pero no querían hacerlo a través de una nueva transformación, sino por medio de una técnica nunca antes vista y que le volara la mente a los fanáticos que venían siguiendo Dragon Ball desde mediados de los años 80. Entonces, otro mangaka que trabajaba en ese entonces con Akira Toriyama, llamado Masakazu Katsura, le dijo en modo de broma que lo mejor era hacer una fusión.

“Si no recuerdo mal, estaba hablando de cómo, a modo de concepto, no hay nada más fuerte que un Super Saiyajin, y Katsura-kun, con quien normalmente bromeo y digo cosas tontas, dijo ‘Entonces no hay más remedio que fusionarse’. Entonces dije: ‘Vaya, a veces incluso tú dices algo bueno. Es la primera vez que eres útil’. Así nació ese punto de la trama”, contó Akira Toriyama.

Desde ese entonces ideó la manera de hacer varios tipos de fusiones sobre los que nacieron Gotenks, Vegetto y Gogeta.