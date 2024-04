Nintendo Switch Manba One: llega un mando con pantalla integrada que nos recuerda al Dreamcast

Imagen: Manba One | El control Manba One para la Nintendo Switch tiene una pantalla que nos recuerda bastante a la Wii U y hasta el Dreamcast.

La Nintendo Switch se encuentra en la recta final de su ciclo de vida, bajo la urgencia de que por finalmente llegue una nueva consola que la releva, en un escenario donde Microsoft y Sony han marcado ya sus apuestas en terrenos diametralmente opuestos a la compañía japonesa. Pareciera que la firma ya va retrasada para unirse a la fiesta y justo bajo este panorama se acaba de anunciar el mando inalámbrico Manba One, un control retro que nos recuerda bastante a la Wii U y hasta el Dreamcast.

El motivo para estas comparaciones es bobo y simple: el mando cuenta con una pantalla miniatura integrada al cuerpo de sticks y botones, de modo que imposible no establecer paralelismos con estos dispositivos que podemos considerar retro y hasta pertenecientes a consolas que simplemente fracasaron ahora que lo vemos a la distancia.

Nintendo 3DS y Nintendo Wii-U. | Imagen: Nintendo

Hace poco fuimos testigos de cómo Nintendo terminó matando por completo a su portátil 3DS y a la Wii U, eliminando por completo los servidores, soporte y servicios en línea que ofrecían ambas plataformas. De modo que resulta curioso cómo luego de ese funeral surge este accesorio desarrollado por un tercero que nos recuerda a la fracasada sucesora de la Wii.

Pero este mando no sería tan perfecto como luce en primera instancia, aunque sí podrá ser un objeto de tentación debido a una seria muy concreta de características.

Manba One: Un control para Switch con pantalla integrada 100% retro

Hyperkin, marca conocida por sus periféricos para consolas, ha presentado su última innovación: el curioso y llamativo Manba One, un control para Nintendo Switch que incluye una pantalla integrada dentro de su cuerpo. Al más puro estilo de Dreamcast, sin llegar al volumen desproporcionado de la Wii U.

Pero, a diferencia de los mandos de las consolas antes mencionadas, el Manba One se presenta como una propuesta completamente original, mediante una estrategia que detonará el debate entre la comunidad gamer. Ya que su pantalla no interactúa directamente con los juegos, si no que ofrece una forma sencilla e intuitiva de configurar el mando.

Tal como relatan los colegas de Nintendo Life en su canal de YouTube, principales responsables de posicionar la existencia de este control en la red, el Manba One destaca por sus opciones de personalización.

Ya que los videojugadores pueden reasignar botones, cambiar las placas frontales para modificar su apariencia e incluso ajustar la vibración, luces y sensibilidad de los joysticks y botones. Algo tremendamente específico para juegos que generalmente son casuales, o al menos eso es lo que predomina en el catálogo de la Switch.

Llama la atención que el control incorpora joysticks de efecto Hall, los cuales ofrecen mayor precisión y durabilidad en comparación con los Joy-Con tradicionales. De modo que para más de alguno podría representar una sana alternativa para evitar el molesto drift que nunca dejó de estar presente en la portátil.

El Manba One no es exclusivo para Nintendo Switch

Para ser honestos, el detalle que más nos ha enganchado sobre este mando es que el Manba One en realidad no solo funciona con la Nintendo Switch, aunque busca comercializarse enfocados a ese segmento.

Pero la realidad es que también resulta compatible con iOS, Android, Steam Deck y PC con Windows, ya sea mediante adaptador Bluetooth o un simple cable USB.

En cuanto a su disponibilidad y precio el Manba One ya está disponible para pre-ordenar por un costo de USD $69.99. Sin contar aún con una fecha concreta de lanzamiento.

Al parecer este último factor podría ser determinado por el volumen de reservas que acumulen en estos días por parte de los gamers.