El fin de una era: Nintendo 3DS y Wii U cierran por completo sus servicios en línea

Justo en el corazón y la nostalgia. Este 8 de abril de 2024, Nintendo dio por finalizada la era de dos de sus consolas más queridas pero no por eso exentas de controversias y momentos turbulentos para su comunidad de videojugadores: la 3DS y la Wii U. Tal y como se había anunciado con anterioridad, la compañía japonesa desconectó los servidores online de ambas plataformas, poniendo fin a la posibilidad de jugar en línea y acceder a otras funciones que exigen de una conexión a internet.

Aunque no lo parezca, en realidad este cierre marca un momento importante en la historia reciente de Nintendo, ya que significa el final de la esta primera generación completamente en red de la compañía. Ya que, sí, la Wii hizo sus primeros esfuerzos por traer a la gran N al siglo XXI con funciones online.

En 2012, año de sus estreno, la empresa estadounidense de análisis estadístico Nielsen, dijo que un 48% de los niños de 6 a 12 años en ese país prefirió un iPad a un Wii U para navidad Foto: Wikimedia Commons

Pero fue con estos dos dispositivos que la firma japonesa comenzó a integrar de verdad su ecosistema que perdura hasta nuestros días, pero en otras consolas, que siguen siendo viejas pero se mantienen vigentes.

A partir de ahora, los jugadores que deseen disfrutar de juegos online con sus amigos y familiares tendrán que hacerlo en consolas más recientes como la Nintendo Switch.

La Nintendo 3DS y la Wii U están muertas casi por completo

La noticia del cierre de los servidores online de 3DS y Wii U no llegó por sorpresa pero se hizo de manera definitiva a través de dos medios. Primero mediante un comunicado en el sitio web oficial de Nintendo, que se publicó en octubre de 2023 y se acaba de actualizar este 8 de abril.

En segundo lugar la compañía detrás de la franquicia de Super Mario Bros. utilizó sus redes sociales oficiales, como X (antes Twitter) para comunicar la muerte de los servicios online en ambos sistemas con un breve mensaje: “El servicio de juego en línea para el software de la Nintendo 3DS y Wii U finalizó... Muchas gracias por su respaldo a largo plazo”.

En el momento del anuncio, la compañía japonesa mencionó que la decisión se había tomado con el objetivo de “centrarse en sus plataformas más recientes”. De modo que ahora los que se quedaron atrás no podrán jugar en línea, ni acceder al Miiverse, ni usar la función de StreetPass en la 3DS o siquiera descargar demos o actualizaciones de juegos.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Los jugadores aún podrán disfrutar de todos sus juegos favoritos en modo offline. Como si fuera el siglo pasado.

De modo que ante tal escenario hemos decidido compartirles nuestro breve recuento con nuestros tres cosas favoritas de cada sistema.

Nintendo 3DS: Aventuras en 3D y mucha nostalgia retro

Archivo - Nuevos temas para personalizar Nintendo 3DS y 2DS NINTENDO - Archivo

El efecto 3D sin gafas es la principal característica que siempre recordaremos de la 3DS. Si bien esta función que mostraba imágenes en 3D sin necesidad de usar gafas especiales no era perfecta sí resultaba atractiva y envolvente. Nos brindó una experiencia de juego inmersiva y única que cautivó a jugadores de todas las edades. Siempre estaremos agradecidos por ello.

Nuestra segunda cosa favorita fue sin duda el The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Es tal vez el mejor juego de todos los tiempos y aquí en estas consola tuvimos el privilegio de disfrutar de un enorme clásico reinventado. Reencontrarse con Hyrule en 3D y remasterizado todo fue una experiencia mágica.

No podíamos dejar fuera al final su enorme catálogo de juegos con más de 1.300 títulos disponibles, donde había siempre algo para todos. Desde RPG hasta juegos de plataformas clásicas, pasando por juegos de puzles y cosas muy indies.

La Wii U nos dejó mucha innovación y la semilla de la Switch

Wii U Foto: Flickr. Imagen Por:

La Wii U está lejos de ser perfecta, pero nos dejó algunas cosas memorables que vale la pena recordar. Por ejemplo tenemos aquí el debut del GamePad, una pantalla táctil que cautivó al mundo con su innovador mando. Al final fue la antesala de lo que ahora conocemos como la Switch.

Otra herencia memorable de la consola fue Super Mario Maker, que nos permitía a los fans del fontanero crear nuestros propios mundos imposibles para compartirlos en línea y volver más viral al personaje con sus escenarios de dificultad casi imposible. Pura creatividad e imaginación.

Por último rescataríamos a Splatoon. Un shooter en tercera persona que redefinió el género con su mecánica de disparos de tinta llleno de colores. Aunque ahora sea casi un ladrillo con la muerte de los servicios online.

Vuelen alto, bebés. Los quisimos mucho. ¡Gracias por todo!