Katara nos roba el corazón con este cosplay perfecto de Avatar: The Last Airbender

Este tributo cosplay en video de Katara nos recuerda por qué amamos la serie original de Avatar: la leyenda de Aang. Avatar: The Last Airbender. (L to R) Ian Ousley as Sokka, Kiawentiio as Katara, Gordon Cormier as Aang in season 1 of Avatar: The Last Airbender. Cr. Courtesy of Netflix © 2024 (COURTESY OF NETFLIX)