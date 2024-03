Cyntaxis nos sorprende con este impresionante cosplay bodypaint de Aang de Avatar: “integrar la calva a mi rostro fue lo más difícil”

La cuenta de Instagram de @Cyntaxis es un verdadero tesoro para los fanáticos del animé, los cómics, personajes de los videojuegos y la cultura geek en general. Esta hermosa modelo española realiza cosplays que en realidad son obras de arte, ya que todas sus interpretaciones van a través del método del body painting. Su más reciente creación: Aang, personaje principal de Avatar.

Tras el lanzamiento del live action en Netflix, Avatar se posiciona en el trending de las series en los servicios de streaming. La versión animada del 2005 reapareció entre las producciones más vistas junto con los 8 nuevos episodios protagonizados por Gordon Cormier como Aang.

Pero en esta reseña vamos a resaltar el brillante trabajo de la cosplayer Cynthia Perdomo. La creadora de contenidos, originaria de las Islas Canarias, España, charló con FayerWayer y nos contó el significado del reto al interpretar a Aang de Avatar, por medio del body painting.

¿Cuánto tiempo te llevó hacer el cosplay de Aang?

“Entre la calva y el resto del bodypaint, fueron alrededor de seis horas. Integrar la calva a mi rostro fue la parte más difícil de la interpretación”, respondió Cynthia Perdomo en una amena conversación.

Avatar: La leyenda de Aang salió como serie animada en el 2005, cuando Cynthia era apenas una niña. Nos dijo que prácticamente creció con estas aventuras.

“Yo me crié con la serie animada, incluso mi primer tatuaje es de avatar. Por eso cuando vi la nueva versión decidí hacerle un homenaje de nuevo”, nos contó la cosplayer española.

Sobre la serie nos dice que le encantó “el concepto de nacer con esa habilidad para manejar los elementos y a su vez la imagen que el Avatar representa junto a sus vidas pasadas”.

Cosplay de Aang de Avatar. Foto: @cyntaxis_

¿Tienes preparado algún otro homenaje con personajes de Avatar?

Aang no será el único afortunado en ser interpretado por @Cyntaxis. Entre sus planes está hacer “a Katara, Zuko y Toph. Y recrearé la famosa intro de la serie con estos personajes”.

En las redes sociales nos encontramos a diario cientos de interpretaciones de cosplay, todas talentosas, pero un poco más sencillas porque son ponerse el atuendo de los personajes. Lo de Cynthia Perdomo va más allá, por el hecho de hacer sus representaciones con pintura. Ella pudo ser una más de las antes mencionadas, pero nos explicó los motivos detrás de su elección para hacer body painting.

“Siempre me ha gustado el arte, y soy gran fan del animé, cómics y manga. Se me ocurrió: ya que sabía maquillarme por qué no disfrazarme de mis personajes favoritos usando los métodos de pintura corporal que ya sabía”, destacó

Cosplay de Aang de Avatar. Foto: @cyntaxis_

Cynthia y su mensaje a los fans de Dragon Ball por la muerte de Akira Toriyama

“Mis animés favoritos son Shingeki no Kyojin, Violet Evergarden y Lovely Complex. Aunque me crié con Dragon Ball en emisión, nunca llegue a ser fan de la serie. Sin embargo cualquiera que sea conocedor del mundo animé, sea fan o no, sabe que Akira Toriyama y su obra fue un antes y un después en el paso del anime a Occidente y su posterior popularidad. Sin duda fue uno de los que ayudó a que el animé se extendiera tanto en este lado del charco y le estaremos eternamente agradecidos por ello.

El arte de la pintura corre por sus venas

En una entrevista que le hicimos anteriormente, Cynthia nos había contado que todo el arte que aparece en sus interpretaciones es realizado por ella misma, algo que nos dejó gratamente sorprendidos.

“Soy absoluta y únicamente yo en todo. Al principio sí es cierto que al practicar utilizaba ayuda de mi madre para comprar materiales. Pero el proceso, desde la lluvia de ideas hasta la realización del look junto a la posterior edición y manejo en las redes es llevado por mí”.

Es por eso que les compartimos algunos de sus trabajos más impresionantes.