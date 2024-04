Los homenajes por los 40 años de Dragon Ball no se detienen: miren la brutal ilustración de Naho Ooishi

Dragon Ball cumple 40 años en este 2024. La fiesta por el aniversario va a ser apoteósica, ya que se están haciendo preparativos desde el 2020, cuando se comenzaron a convocar a los mangakas más reconocidos de todo el mundo, que se hayan sentido influenciados por Akira Toriyama.

Todos respondieron sin dudarlo ni un instante. La idea de la revista Saikyo Jump, en colaboración (y permiso) de Shueisha y Shonen Jump, es recrear la portada de cada uno de los 42 tomos de Dragon Ball, pero ilustrado por los creadores de los mangas más exitosos de los últimos años.

Es así como hemos visto a los (y las) creadores (as) de Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer, Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece o Death Note, realizando las portadas icónicas de Dragon Ball, pero con sus estilos propios.

Hasta el mes pasado iban 32 de 42, y ahora, en la edición número 33 de portadas increíbles de Dragon Ball con estilo de otros mangakas, es el turno de una discípula directa de Akira Toriyama: Naho Ooishi, creadora de uno de los spin-off (no canon) más famosos de los Guerreros Z, Dragon Ball SD.

Todos hemos visto estas brutales ilustraciones de los personajes de Dragon Ball con diferencias en las escalas de sus cabezas, con respecto a sus cuerpos. Dragon Ball SD, creada por Naho Ooishi, precisamente se serializó en Saikyo Jump.

Dragon Ball SD es un remake del manga Dragon Ball, con dibujos y textos dirigidos a niños de muy corta edad. Era obvio que le iban a dar un espacio, que además es merecido por ser una de las primeras discípulas de Akira Toriyama.

Además de trabajar con el propio sensei, también hizo trabajos con Toyotaro. Se le conocen labores en Dragon Ball: Episodio de Bardock y en Dragon Ball Heroes.

Veamos entonces su ilustración de portada de Dragon Ball. La imagen y algunos datos de esta reseña fueron tomados cortesía de Hobby Consolas.

Dragon Ball por Naho Ooishi