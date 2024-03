Nintendo da un golpe imponente al cerrar los dos emuladores más conocidos de Nintendo Switch y 3DS

La propiedad intelectual es el bien más preciado para Nintendo. La empresa nipona no permite que nadie use sus productos sin su previa autorización o licencia para publicar su contenido.

No tuvieron piedad en desmonetizar y eliminar los videos de YouTube de personas que hacían música basada en las aventuras de Super Mario Bros. Entonces, mucho menos van a permitir que una empresa ejecute emuladores de sus consolas de videojuegos.

Sin embargo, esos son logros pequeños para la empresa nipona, en comparación con lo que acaban de lograr: cerraron los dos emuladores más conocidos de las consolas de Nintendo Switch y 3DS, los populares Yuzu y Citra.

ARCHIVO - Un cartel de Nintendo es visto afuera de la tienda oficial de Nintendo en el distrito Shibuya de Tokio, el 23 de enero de 2020. (AP Foto/Jae C. Hong, archivo) AP (Jae C. Hong/AP)

De acuerdo con una reseña de Xataka, el cierre de Yuzu, emulador de Nintendo Swicth, va por el lado de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Según el equipo legal de la gran N de los videojuegos, a través de esta plataforma se habrían descargado más de un millón de veces el famoso título.

Entonces, Nintendo pedía el cierre del emulador y una indemnización para resarcir los daños económicos causados. Yuzu accedió y además de eliminar su programa le pagó 2.4 millones de dólares y le entregó el dominio a la empresa japonesa.

“Yuzu y su equipo siempre han estado en contra de la piratería. Empezamos los proyectos de buena fe, por pasión por Nintendo y sus consolas y juegos, y no pretendíamos causar daño. Pero ahora vemos que, como nuestros proyectos pueden burlar las medidas tecnológicas de protección de Nintendo y permitir a los usuarios jugar fuera del hardware autorizado, han dado lugar a una piratería generalizada”, dijo la gente de Yuzu en un comunicado.

Con Citra ocurre lo mismo. El emulador de Nintendo 3DS cierra por haber desarrollado contenido cifrado de la compañía sin autorización para distribuirse en Internet.