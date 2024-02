38 años de trifuerza: ¡Feliz cumpleaños The Legend Of Zelda!

Imagen: Patreon | El proyecto de CryZENx con su remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Unreal Engine 5.2 sigue prosperando y hay un nuevo escenario para jugarlo.

¡The Legend of Zelda cumple 38 años! Desde su lanzamiento en la consola NES de Nintendo el 21 de febrero de 1986, este juego diseñado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka se ha convertido en un pilar fundamental de la industria de los videojuegos.

Este primer juego sentó las bases de lo que se convertiría en una saga legendaria, destacando por su enfoque no lineal y su énfasis en la exploración y los rompecabezas. Con más de 7 millones de copias vendidas, The Legend of Zelda se ha convertido en un referente para los juegos de aventuras.

La inspiración de este título original ha perdurado a lo largo de los años, siendo evidente en juegos posteriores como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. La libertad de elección y la exploración continúan siendo principios fundamentales de la saga hasta el día de hoy.

Algunos datos curiosos sobre el juego original incluyen su lanzamiento en Japón bajo el nombre “The Hyrule Fantasy”, antes de que Nintendo optara por el título “The Legend of Zelda”. Además, se han encontrado similitudes entre Zelda y Super Mario Bros., como el jefe Manhandla, que comparte características con la Planta Piraña.

¿Qué recuerdos guardas de este primer juego de la saga? Y en este aniversario, recordemos siempre una pregunta recurrente: ¿El chico del gorrito verde es Zelda, verdad?